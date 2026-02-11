5:4 i serwis Hurkacza po awans. Thriller z turniejową "3" w Rotterdamie

Turniej ATP 500 w Rotterdamie jest dla Huberta Hurkacza drugim występem po Australian Open. Tydzień temu Wrocławianin pojawił się w Montpellier, na imprezie rangi "250". Ku zaskoczeniu kibiców, nie wygrał tam ani jednego meczu. Obchodzący dzisiaj 29. urodziny tenisista niespodziewanie przegrał wówczas w dwóch setach z Amerykaninem - Martinem Dammem. w Holandii nasz reprezentant zdecydował się na start zarówno w singlu, jak i deblu. Początkowo pojawiały się głosy, że w grze podwójnej ma zagrać z Aleksandrem Bublikiem. Podczas sobotniego losowania okazało się, że obaj trafili na siebie w pierwszej rundzie indywidualnych rozgrywek.

Ostatecznie Hurkacz wystąpił w deblu w teamie z Karenem Chaczanowem. Panie stoczyli niesamowitą batalię z parą Francisco Cabral/Lucas Miedler. Mimo dwóch meczboli dla polsko-rosyjskiego duetu, finalnie triumfowali przeciwnicy - 6:7(6), 7:6(4), 16-14. Dzisiaj przyszedł już czas na docelową rywalizację z udziałem Huberta. Dotychczas Wrocławianin miał znakomity bilans bezpośrednich starć w meczach z Aleksandrem. Prowadził 6-1, do tego wygrał sześć ostatnich pojedynków. Poprzednie spotkanie obu tenisistów odbyło się jednak w sierpniu 2023 roku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Nasz reprezentant wyraźnie spadł w rankingu z powodu problemów zdrowotnych, a Bublik wszedł do czołowej "10". To właśnie trzeci najwyżej rozstawiony gracz imprezy był faworytem środowej batalii.

ATP Rotterdam: Hubert Hurkacz kontra Aleksander Bublik w pierwszej rundzie

Pierwszy set przebiegał zgodnie z tym, co można było przypuszczać przed meczem - pod dyktando serwujących. Jedyny break point pojawił się w czwartym gemie. Wówczas Hurkacz posiadał piłkę na 3:1, ale potem Bublik wygrał trzy akcje z rzędu i oddalił zagrożenie. Ostatecznie o wyniku partii decydował tie-break. Hubert bardzo szybko wypracował sobie prowadzenie 4-0, z przewagą dwóch mini przełamań. Po chwili stracił jeden punkt przy własnym serwisie po nieudanym dropszocie, jednak obyło się bez większych konsekwencji. Tuż przed zmianą stron odzyskał większą przewagę i pewnie zmierzał w kierunku triumfu w premierowej odsłonie. Finalny wynik brzmiał 7:6(2) na korzyść Polaka.

Na początku drugiej części spotkania Hurkacz szukał swojej szansy na przełamanie. Na "dzień dobry" wygrał dwie akcje przy serwisie turniejowej "3", ale na break pointy musiał poczekać aż do piątego rozdania. Hubert posiadał dwie szanse, jednak ostatecznie reprezentant Kazachstanu wciąż zachowywał 100% skuteczność przy własnym podaniu. Sytuacja uległa zmianie po dziewiątym gemie. Wtedy nasz tenisista dość niespodziewanie dostał swoją szansę na przełamanie, mimo że to Aleksander jako pierwszy miał piłkę na piąte "oczko".

Hurkacz wytrzymał kluczową wymianę. Obaj znaleźli się przy siatce, ale to Bublik popełnił błąd, zagrywając do korytarza deblowego. Wrocławianin wyszedł na 5:4 i po zmianie stron podawał po zwycięstwo. Mimo arcytrudnej sytuacji, rywal walczył do końca. I to się opłaciło. Solidną pracą w defensywie turniejowa "3" wypracowała sobie powrotnego break pointa. A przy nim nerwy udzieliły się Hubertowi. Obchodzący dzisiaj 29. urodziny zawodnik popełnił trzeci podwójny błąd serwisowy w tym gemie, a dziewiąty w całym meczu i zrobiło się 5:5.

Aleksander uniósł ręce w geście triumfu, jakby zdając sobie sprawę z tego, że dokonało się coś niemożliwego. Ostatecznie znów o losach odsłony decydował tie-break. Zaczęło się od mini przełamania na korzyść Wrocławianina, ale potem Hurkacz wplątał się w tarapaty. Przegrał aż siedem punktów z rzędu, głównie przez swoje błędy. Polak wyraźnie zatracił pewność siebie przy uderzeniach i to zaowocowało tym, że Bublik wynikiem 7:6(1) doprowadził do trzeciej partii.

Decydujący set przez długi czas przebiegał po dyktando serwujących. Wszystko zmieniło się przy stanie 5:5. Wówczas Hurkacz dopuścił przeciwnika do dwóch break pointów. Pierwszego udało się obronić, ale po drugim Aleksander wyszedł na prowadzenie i podawał po zwycięstwo. Emocje trwały do samego końca. Hubert miał dwie okazje z rzędu na 6:6, jednak nie wykorzystał żadnej z nich. Ostatecznie reprezentant Kazachstanu zapewnił sobie zwycięstwo 6:7(2), 7:6(1), 7:5. Jego rywalem w walce o ćwierćfinał ATP 500 w Rotterdamie będzie Jan-Lennard Struff. Spotkanie zostanie rozegrane jutro, jako drugie w kolejności od godz. 19:30 (po starciu Hamada Medjedovicia z Alexeiem Popyrinem albo Felixem Auger-Aliassime).

