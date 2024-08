5:2 dla Huberta Hurkacza i fatalny zwrot akcji. Koszmarna seria trwa, niemoc w Nowym Jorku

Hubert Hurkacz rozpoczął swoją tegoroczną przygodę z US Open od zwycięstwa bez straty seta z Timofiejem Skatowem. Nie było to jednak łatwe spotkanie. Reprezentant Kazachstanu postawił się Polakowi, wrocławianin musiał rozegrać dwa tie-breaki . Oba z nich zakończył jednak zwycięsko i dzięki temu mógł już myśleć o rywalizacji w kolejnej fazie nowojorskich zmagań.

W drugiej rundzie czekał na niego Jordan Thompson. Australijczyk w wieku 30 lat rozgrywa swój życiowy sezon. Po raz pierwszy znalazł się w TOP 30 rankingu ATP, odnosi także sukcesy w deblu. Podczas tegorocznego Wimbledonu dotarł do finału w grze podwójnej. Hurkacz stanął zatem przed wyzwaniem. Dodatkowego smaczku dodawał fakt, że Hubert jeszcze nigdy nie awansował do 1/16 finału podczas US Open. Aż pięciokrotnie odpadał z rywalizacji po drugim spotkaniu. Teraz dostał szanse, by to zmienić.