Partner merytoryczny: Eleven Sports

32 lata i jednak koniec. Kluczowa decyzja. Smutne wieści dla Huberta Hurkacza

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Gdy ATP ogłosiło kalendarz na sezon 2026, już było wiadomo, że z kalendarza znika turniej w Metz, który całkiem niedawno wygrywał Hubert Hurkacz. A teraz nagle doszło do innej zaskakującej zmiany, poinformował o tym dziennik L'Equipe. I też dotyczy zmagań we Francji, które miały szczególne znaczenie dla polskiego triumfatora dwóch wielkich Mastersów ATP 1000.

Hubert Hurkacz nie zagra już w Marsylii
Hubert Hurkacz nie zagra już w MarsyliiSteve Christo/Corbis via Getty ImagesGetty Images

ATP, inaczej niż WTA, o swoich planach i działaniach informuje z dużym wyprzedzeniem. Prosty językiem: jest znacznie lepiej zorganizowana. Kalendarz na 2026 roku ogłoszony został już na początku lutego. I było wiadomo, że 59 turniejów w głównym cyklu odbędzie się w 29 krajach. 

Niektóre z nich zmienią daty, wrócą portugalskie zmagania w Estoril, które Hurkacz wygrał rok temu, ale już nie przed Monte Carlo, a z letnią datą. I raczej nie ma co się spodziewać, by gracze z TOP 10 tam wyjeżdżali, bo po Wimbledonie czołówka myśli już o kortach twardych, a nie o powrocie na ziemię.

Zobacz również:

Tak cieszyła się Iga Świątek z awansu do czwartej rundy US Open w 2024 roku
Iga Świątek

92 minuty i było po wszystkim. Tak Świątek ograła Rosjankę w trzeciej rundzie US Open

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Była też i gorsza wiadomość - z rozkładu jazy wypadł turniej ATP 250 w Metz, który organizowany był od 2003 roku, kiedyś triumfował tam nastoletni Novak Djoković, a cztery lata temu podwójny sukces odniósł Hubert Hurkacz: w singlu oraz w deblu, z Janem Zielińskim. A rok później powtórzył sukces.

    Teraz zaś z Francji przyszła informacja o końcu zmagań w istotnym dla Polaka miejscu.

    Tenis. Koniec zmagań ATP w szczególnym dla Polaków miejscu. Po 33 latach

    Dziennik "L'Equipe" podał bowiem informację, że Open 13 Provence, który od 1993 roku organizowany był w Marsylii, kończy swoją ciągłość w tym mieście. Po Australian Open wiele gwiazd decydowało się na grę w ATP 500 w Rotterdamie, ale część też łączyło ją w dwie rywalizacje, razem z Marsylią. Także i Hubert Hurkacz, który w Prowansji wystąpił pięć razy, w tym w trzech ostatnich edycjach. No i wygrał tu w 2023 roku, pokonując w finale 6:3, 7:6 (4) Benjamina Bonziego.

    Sportowiec w czarnej koszulce obejmuje i całuje dużego, srebrnego pucharu z licznymi tabliczkami, wyrażając radość ze zwycięstwa.
    Hubert Hurkacz z pucharem za triumf w Marsylii w 2023 rokuCLEMENT MAHOUDEAUAFP

    Wcześniej zaś tej sztuki dokonali m.in. Boris Becker, Jewgienij Kafielnikow, Roger Federer, Andy Murray, Juan Martin Del Potro czy Andrij Miedwiediew.

    Jak zwykle - poszło o pieniądze. Turniej nie zostanie zlikwidowany, ale posiadająca licencję firma Pampelonne przenosi zmagania do Lyonu. A termin z lutego, zamienia na październik, począwszy od 2026 roku. Nowoczesna hala LDLC Arena w Lyonie, mogąca pomieścić nawet 16 tys. widzów, daje zupełnie inne możliwości marketingowo-finansowe. Palais des sports de Marseille nie mógł pomieścić nawet połowy tej liczby kibiców.

    Zobacz również:

    Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1
    US Open

    Wielka sensacja jeszcze przed meczem Sabalenki. To koniec numeru "1" w US Open

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      - Wybór jest wynikiem analizy infrastruktury dostępnej w całym kraju, która jest w stanie sprostać nowym standardom technicznym, logistycznym i medialnym narzuconym przez ATP Tour - mówi były znakomity gracz Jo-Wilfried Tsonga, prezes Pampelonne, cytowany w oficjalnym komunikacie.

      A on w Marsylii cztery razy grał w finale, trzy razy wygrał tu tytuł: w 2009, 2013 i 2017 roku.

      Hurkacz ma jeden tytuł, ale też nie wiadomo, kiedy wróci do gry. Na pewno nie przed końcem września, bo nie zgłosił się do turniejów ATP 500 w Pekinie czy Tokio. A w Japonii w dwóch poprzednich sezonach występował.

      Zobacz również:

      Anna Kalinska czeka na mecz z Igą Świątek
      Iga Świątek

      Nocny koszmar rywalki Świątek. To już koniec. Rosjanka oskarża o braku szacunku

      Tomasz Brożek
      Tomasz Brożek
      Hubert Hurkacz nie zagra w ATP Masters 1000 w Szanghaju, ale zobaczymy za to Maksa Kaśnikowskiego
      Hubert HurkaczVictor Joly / Victor Joly / DPPI via AFPAFP
      Hubert Hurkacz: Nadzwyczajna wymiana w finale United Cup. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja