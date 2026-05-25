2-0 w setach dla Hurkacza i zwrot akcji. Trzy godziny emocji na Roland Garros

Ostatnie tygodnie to rollercoaster dla Huberta Hurkacza. Nasz reprezentant zanotował przyzwoite występy podczas turniejów rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo i Madrycie, potem dotarł do finału Challengera 175 w Cagliari. Tuż przed Roland Garros 29-latek zanotował jednak nieudany start w Rzymie, gdzie bronił punktów za ćwierćfinał. Wrocławianin odpadł już w pierwszej rundzie, po porażce z Yannickiem Hanfmannem. Po odjęciu zdobyczy sprzed 12 miesięcy za rozgrywki w stolicy Włoch oraz Genewie okazało się, że Polak spadł aż na 99. miejsce w rankingu.

Ewentualne potknięcie na otwarcie zmagań we Francji mogłoby zatem skutkować wypadnięciem z TOP 100 męskiego zestawienia po raz pierwszy od blisko ośmiu lat. Hurkacz chciał oczywiście tego uniknąć. Podczas czwartkowego losowania drabinki okazało się, że Hubert trafił na wymagającego przeciwnika, jeśli chodzi o grę na mączce. Rywalem naszego reprezentanta okazał się 41. na świecie Jaume Munar. Rywalizacja ze specjalistą od kortów ziemnych, w połączeniu z faktem, że mówimy o Wielkim Szlemie, oznaczało solidny test dla 29-latka.

Hubert Hurkacz kontra Jaume Munar w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. Polak doskonale doskonale wszedł w spotkanie, bardzo szybko zbudował sobie przewagę. Świetnie podawał, do tego zdobył przełamanie w drugim gemie. Kilka minut później miał nawet piłkę na 4:0. Ostatecznie Munar zdobył premierowe "oczko", ale wszystko wciąż było w rękach Huberta. Wrocławianin kontrolował różnicę do samego końca partii. Nie tracił więcej jak jeden punkt przy własnych podaniach. To zaowocowało pewnie wygranym setem - 6:3. Przy ostatniej akcji Jaume nie dowierzał, że nie trafił w linii, poszedł nawet na drogą stronę kortu. Musiał jednak zaakceptować decyzję głównego arbitra.

Na początku drugiej części pojedynku Hiszpan próbował wywierać presję na Polaku poprzez fakt, że serwował jako pierwszy. To jednak Hurkacz jako pierwszy wypracował sobie break pointa w tej fazie spotkania. Chociaż Munar posiadał dwie piłki na 2:1, ostatecznie doszło do przełamania. W następnych minutach Hubert mógł nawet uzyskać różnicę podwójnego breaka, ale Jaume zachował kontakt. Na szczęście nasz reprezentant ciągle kontrolował sytuację na korcie i tak jak w pierwszej odsłonie - postawił "kropkę nad i" w dziewiątym gemie. Przy drugim setbolu posłał piękne uderzenie kończące z bekhendu. Dzięki niemu wywalczył przełamanie i zapisał na swoim koncie kolejne 6:3.

Dzięki breakowi na koniec drugiej partii, Hurkacz zaczynał kolejną od własnego podania. Na "dzień dobry" obaj tenisiści pewnie utrzymali swoje serwisy. W trzecim gemie w niespodziewane kłopoty wplątał się Polak. Początkowo miał piłki na drugie "oczko", ale w dalszej fazie rozdania zobaczyliśmy pierwsze w tym meczu okazje na przełamanie dla Hiszpana. Przy drugiej Munar wszedł agresywnie na return i trafił idealnie. Odpowiedź Huberta była natychmiastowa, od razu odrobił stratę breaka.

Hiszpan znalazł jednak w końcu sposób na to, by gemy przy serwisie Wrocławianina nie były takie łatwe dla naszego reprezentanta. Dało się również dostrzec, że Hurkacz obniżył jakość w swojej grze. Po chwili zobaczyliśmy następne przełamanie, po kiksie Polaka. Niestety, solidna gra Huberta z poprzednich dwóch setów rozpadła się na kawałki. Doszło do tego, że... nie zdobył już żadnego "oczka" do końca partii. Gdy Jaume serwował po zwycięstwo w trzeciej odsłonie, Wrocławianin podjął jeszcze walkę, miał nawet break pointa. Ostatecznie Hiszpan wykorzystał czwartego setbola i zapisał na swoim koncie wynik 6:2.

W kolejnej partii zobaczyliśmy odrodzenie naszego reprezentanta. Kluczowa sekwencja zdarzeń wystąpiła na przełomie trzeciego i czwartego rozdania. Najpierw Polak obronił break pointa, a potem sam przełamał przeciwnika, mimo że Munar posiadał dwie piłki na 2:2. Wywalczenie przewagi trochę rozluźniło Hurkacza. W pewnym momencie miał nawet okazje na 5:1, a w ósmym gemie posiadał meczbole. Jaume przedłużył jednak rywalizację. Tuż przed dziewiątym rozdaniem nastała jeszcze przerwa z powodu zasłabnięcia kibica na trybunach. Trochę wytrąciło to naszego tenisistę z równowagi, musiał bronić czterech break pointów po powrocie na kort. Na szczęście Wrocławianin wyszedł z opresji i triumfował w całym pojedynku 6:3, 6:3, 2:6, 6:3 po trzygodzinnej walce. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z "19" Frances Tiafoe.

