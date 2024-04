187 minut walki i sensacja. Obrońca tytułu za burtą, Hurkacz traci najgroźniejszego rywala

Przed rozpoczęciem turnieju ATP 250 w Estoril wiele osób wskazywało Caspera Ruuda jako murowanego faworyta nie tylko do awansu do wielkiego finału, ale także do obrony tytułu wywalczonego w ubiegłym sezonie. Rozstawiony z "1" tenisista potwierdzał tę tezę przez wszystkie dotychczasowe starcia tegorocznej edycji imprezy. W pierwszych dwóch meczach stracił zaledwie osiem gemów i wydawało się, że w spotkaniu z Pedro Martinezem również nie będzie miał większych kłopotów. Nieoczekiwanie jednak Hiszpan, będący aktualnie na 77. miejscu w rankingu ATP, sprawił mnóstwo problemów Ruudowi.

