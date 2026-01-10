Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w finale United Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 stycznia 2026 godz. 09:00
Hubert Hurkacz zmierzy się ze Stanem Wawrinką w pojedynku singlowym finału United Cup 10 stycznia w Sydney. Będzie to kluczowy mecz w starciu Polski ze Szwajcarią o pierwszy tytuł w tej imprezie - Hurkacz i Świątek po raz trzeci z rzędu grają o triumf w turnieju, w którym dotychczas dwukrotnie kończyli jako wicemistrzowie. Wawrinka, trzykrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, występuje w swojej ostatniej sezonowej edycji i wnosi ogromne doświadczenie. Hurkacz prowadzi w bezpośrednim pojedynku 1-0 i imponuje serwisem (liczne asy), co może okazać się kluczem do zwycięstwa. Zapraszamy na relację na żywo.