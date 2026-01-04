Hubert Hurkacz - Alexander Zverev w United Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 05 stycznia 2026 godz. 07:30Starcie Hurkacza ze Zverevem zapowiada się jako jedno z ciekawszych spotkań inauguracyjnych sezonu tenisowego. Polak zmierzy się z trzecią rakietą świata w ramach meczu Polska - Niemcy w grupie F, a stawką będzie ważny punkt dla swojej drużyny. Zverev, wyżej notowany i z lepszym bilansem H2H, jest uważany za faworyta, lecz Hurkacz dysponuje silnym serwisem i doświadczeniem, co może sprawić, że starcie będzie wyrównane i emocjonujące do samego końca. W jakim stylu Hurkacz wróci na kort po ciężkiej kontuzji? Zapraszamy na relację na żywo.