Alex De Minaur - Hubert Hurkacz w United Cup 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 09 stycznia 2026 godz. 09:00Piątek, 9 stycznia przyniesie emocje związane z ćwierćfinałowym starciem Huberta Hurkacza z Alexem de Minaurem w United Cup 2026. Będzie to kluczowy pojedynek, który może zadecydować o awansie Polski do półfinału. Polak wraca do formy po długiej przerwie i znakomitym zwycięstwie nad Zverevem w Sydney, podczas gdy Australijczyk, jest nr 6 na świecie oraz jednym z liderów swojej ekipy i liczy na kontynuację świetnej dyspozycji przed Australian Open. W ich dotychczasowych bezpośrednich meczach de Minaur ma lekką przewagę, ale Hurkacz już pokazał, że potrafi rywalizować z czołówką. Jak poradzi sobie Hubert? Zapraszamy na relację na żywo.