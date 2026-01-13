Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwycięstwo Fręch, a teraz takie doniesienia. Walka z czasem przed Australian Open

Maciej Brzeziński

Australian Open 2026 zbliża się coraz większymi krokami. W turnieju głównym zapewniony start mają trzy reprezentantki Polski: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. Niepokojące wieści napłynęły w sprawie Łodzianki, która wycofała się z turnieju WTA 250 w Hobart. Teraz sama zainteresowana zabrała głos na temat swojego stanu zdrowia.

Tenisistka w sportowej sukience i daszku na głowie stoi na korcie, trzymając rakietę, prezentując skupienie i zmęczenie podczas meczu tenisowego.
Magdalena Fręch kontuzjowana. Co z występem w Australian Open 2026?Wojciech KubikAFP

Za pięć dni początek Australian Open 2026. Iga Świątek w spokoju przygotowuje się do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. Z kolei Magda Linette i Magdalena Fręch wybrały grę w turnieju WTA 250 w Hobart.

Triumf Fręch. Polka okupiła zwycięstwo kontuzją

Fręch ma za sobą już pierwsze spotkanie, które odbyło się w nocy z poniedziałku na wtorek. 28-latka zmierzyła się z Elsą Jacqyemot i spisała się fantastycznie, triumfując 6:4, 6:0. Po pierwszym secie Łodzianka poprosiła o przerwę medyczną, bowiem pojawił się jakiś problem w okolicach lewego uda.

Kilka godzin później okazało się, że problem jest poważniejszy. Polka postanowiła wycofać się z turnieju w Hobart, o czym poinformował Dominik Senkowski na platformie X. 28-latka ma przejść USG, aby dokładnie potwierdzić, jak poważny jest jej problem zdrowotny.

Co się dzieje z Fręch? Polka komentuje

Fręch za pośrednictwem swojego Instagrama zabrała także głos na temat swojego stanu zdrowia.

Niestety, ale po wygranym meczu musiałam się wycofać z turnieju w Hobart z powodu problemów z mięśniami lewego uda. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach wrócę do zdrowia i będą gotowa na Australian Open 
przekazała Łodzianka.

Australian Open 2026 odbędzie się w dniach 18-31 stycznia. Na czwartek (15 stycznia) zaplanowano losowanie turniejowej drabinki.

