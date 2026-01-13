Zwycięstwo Fręch, a teraz takie doniesienia. Walka z czasem przed Australian Open
Australian Open 2026 zbliża się coraz większymi krokami. W turnieju głównym zapewniony start mają trzy reprezentantki Polski: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. Niepokojące wieści napłynęły w sprawie Łodzianki, która wycofała się z turnieju WTA 250 w Hobart. Teraz sama zainteresowana zabrała głos na temat swojego stanu zdrowia.
Za pięć dni początek Australian Open 2026. Iga Świątek w spokoju przygotowuje się do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. Z kolei Magda Linette i Magdalena Fręch wybrały grę w turnieju WTA 250 w Hobart.
Triumf Fręch. Polka okupiła zwycięstwo kontuzją
Fręch ma za sobą już pierwsze spotkanie, które odbyło się w nocy z poniedziałku na wtorek. 28-latka zmierzyła się z Elsą Jacqyemot i spisała się fantastycznie, triumfując 6:4, 6:0. Po pierwszym secie Łodzianka poprosiła o przerwę medyczną, bowiem pojawił się jakiś problem w okolicach lewego uda.
Kilka godzin później okazało się, że problem jest poważniejszy. Polka postanowiła wycofać się z turnieju w Hobart, o czym poinformował Dominik Senkowski na platformie X. 28-latka ma przejść USG, aby dokładnie potwierdzić, jak poważny jest jej problem zdrowotny.
Co się dzieje z Fręch? Polka komentuje
Fręch za pośrednictwem swojego Instagrama zabrała także głos na temat swojego stanu zdrowia.
Niestety, ale po wygranym meczu musiałam się wycofać z turnieju w Hobart z powodu problemów z mięśniami lewego uda. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach wrócę do zdrowia i będą gotowa na Australian Open
Australian Open 2026 odbędzie się w dniach 18-31 stycznia. Na czwartek (15 stycznia) zaplanowano losowanie turniejowej drabinki.