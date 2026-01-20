Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot w meczu ze Świątek, a teraz powtórka "z rozrywki". Finał po 130 minutach

Maciej Brzeziński

Eva Lys jest doskonale znana polskim kibicom. Niemiecka tenisistka kilka razy rywalizowała z Igą Świątek. 24-latka w pierwszej rundzie Australian Open zmierzyła się z Soraną Cirsteą. Spotkanie trwało ponad dwie godziny i łudząco przypominało ostatni mecz pomiędzy Niemką, a Polką.

Młoda kobieta w sportowym stroju tenisowym i białej czapce trzyma czerwoną rakietę do tenisa, stojąc na tle ciemnego boiska, z uniesioną ręką jakby tłumaczyła lub wyjaśniała sytuację podczas meczu.
Eva Lys odpadła w 1. rundzie Australian Open 2026Frank MolterDPA

Eva Lys (WTA 39) doskonale jest znana kibicom z Polski. Niemka aż czterokrotnie rywalizowała z Igą Świątek. Za każdym razem górą była Polka, ale ostatni mecz pomiędzy tymi tenisistkami miał sporą dramaturgię.

Panie spotkały się w tegorocznym United Cup w Sydney. Niemka wygrała pierwszego seta 6:3 i prezentowała bardzo dobry tenis. W drugim secie prowadziłą 3:1 i miała szansę na 4:2. Świątek się obroniła i dzięki pięciu "oczkom" z rzędu wygrała drugiego seta 6:3. W trzecim secie Raszynianka wykorzystała wszystkie swoje szanse i triumfowała 6:4.

Ponad dwugodzinny bój w Melbourne. Eva Lys ma czego żałować

Po tamtym spotkaniu Lys była chwalona przez tenisowych ekspertów i jechała z dużymi nadziejami na Australian Open. W pierwszej rundzie los przydzielił jej niemalże sąsiadkę ze światowego rankingu - Soranę Cirsteę (WTA 41).

Niemka w inauguracyjnym secie szybko wyszła na prowadzenie 3:0. W siódmym gemie Rumunka wykorzystała drugiego break pointa i zanotowała przełamanie powrotne. Tyle, że Niemki to nie podłamało. Chwilę później wygrała dwa gemy "na sucho" i zapisała pierwszą partię na swoim koncie (6:3).

Początek drugiego seta także należał do 24-letniej Niemki, która z przewagą przełamania prowadziła 3:1. Cirstea odwróciła jednak losy partii i meczu. Najpierw doprowadziła do wyrównania (3:3), a w kluczowym momencie wykorzystała drugiego break pointa i zapisała seta na swoim koncie, wygrywając go 6:4.

W trzeciej, decydującej odsłonie doszło do kilku przełamań, ale lepiej nerwy na wodzy utrzymała Cirstea. Rumunka w ósmym gemie znalazła sposób na serwis rywalki, a chwilę później wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Tym samym to Cirstea zmierzy się w 2. rundzie Australian Open ze zwyciężczynią pojedynku Naomi Osaka - Antonia Ruzic.

Australian Open (K)
1/64 finału
20.01.2026
07:05
Zakończony
    Tenisistka w sportowym stroju i opasce, z dłońmi zakrywającymi usta, wyraża silne emocje, prawdopodobnie zaskoczenie lub wzruszenie. Tło jest jednolite, granatowe, nic nie rozprasza uwagi od postaci.
    Eva LysAndy Wong/Associated PressEast News
    Eva Lys
    Eva LysGreg BAKERAFP
    Tenisistka uderzająca piłkę rakietą podczas meczu na korcie, skupienie na twarzy zawodniczki, dynamiczny moment gry.
    Eva LysMinas PanagiotakisAFP
    Asy serwisowe w meczu Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

