Znów to samo w Melbourne. Nagrali Sabalenkę, wszystko na oczach ukochanego
Cały tenisowy świat od godziny 9:30 polskiego czasu spogląda na Melbourne, gdzie w finale Australian Open mierzą się Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina. Mowa o meczu marzeń, ponieważ obie tenisistki w drodze do decydującego starcia nie przegrały choćby jednego seta. Napięcie było już wyczuwalne jeszcze przed pierwszą piłką. Zanim główne bohaterki pojawiły się na korcie, organizatorzy turnieju opublikowali nagranie z Aryną Sabalenką w roli głównej. Białorusinka zrobiła to, z czego jest znana. Wszystkiemu przyglądał się jej obecny partner.
Kibice damskiego tenisa lepszego finału Australian Open nie mogli sobie wyobrazić. Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina kompletnie zdominowały tegoroczne zmagania. O dobrej formie Kazaszki na własnej skórze przekonała się chociażby Iga Świątek. Polka przegrała z nią obie partie i marzenia o karierowym Wielkim Szlemie musi odłożyć na kolejny rok. Z kolei 26-latka poszła za ciosem, dzięki czemu dziś rywalizuje z obecną liderką rankingu WTA.
Kamery finalistkom towarzyszyły jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem widowiska. Widzowie z uwagą przyglądali się zwłaszcza Arynie Sabalence. Ta słynie z ogromnego poczucia humoru, co udowodniła także dziś. Pomimo ważnego meczu, tuż przed wyjściem na kort pojawił się u niej uśmiech na twarzy. Nie bez powodu, ponieważ wzięła do ręki marker i zaprosiła do siebie Jasona Stacy'ego, czyli trenera przygotowania fizycznego. Następnie uradowana napisała na jego twarzy "Mentalność".
Organizatorzy Australian Open pokazali filmik z Sabalenką. Tradycja trwa
To tradycja, która u Mińszczanki trwa od kilku lat. I ma przynosić szczęście. Zaczęła się dosyć przypadkowo, bo od jednego z wygranych spotkań w Australii. "To wszystko dla zwycięstwa" - wyznała Aryna Sabalenka w styczniu 2024, cytowana przez "wtatennis.com". "Lubimy po prostu robić dziwne rzeczy. (…) Po wygranej powiedziałam Jasonowi: 'Cóż, chyba stało się to już rutyną'" - dodawała. Zwłaszcza przed każdym finałem kibice nie mogą doczekać się tego momentu. Tym razem z bliska upiększaniu twarzy szkoleniowca przyglądał się także Georgios Frangulis, a więc życiowy partner gwiazdy rodem z Białorusi.
"Aryna Sabalenka podtrzymuje tradycję składania autografu na głowie Jasona Stacy'ego przed finałem singla kobiet" - pochwalili się nagraniem organizatorzy. "Ona jest zabawna" - piszą ukontentowani internauci w komentarzach. Tekstowa relacja na żywo ze spotkania w Interia Sport.