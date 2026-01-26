"Zmora" Świątek już w ćwierćfinale. Nie miała litości, Niemka upadła na kort
Jelena Ostapenko, która ze względu na pozytywny bilans meczów z Igą Świątek bywa nazywana "koszmarem" lub "zmorą" Polki szybko pożegnała się z singlowym turniejem Australian Open, ale z powodzeniem rywalizuje w deblu. To właśnie tam doszło do zdarzenia, które dla rywalki Łotyszki mogło zakończyć się groźnym urazem. W jednej z akcji meczu o ćwierćfinał Ostapenko nie miała litości, znajdująca się po drugiej stronie siatki Niemka aż upadła na kort.
Jelena Ostapenko jest często nazywana "koszmarem" lub "zmorą" Igi Świątek ze względu na korzystny bilans meczów z Polką - do tej pory na korcie mierzyły się sześciokrotnie, za każdym razem górą była Łotyszka. Po raz ostatni tenisistkę z Raszyna ograła w kwietniu ubiegłego roku, w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie.
I chociaż Ostapenko potrafi wygrywać ze Świątek, to może jej pozazdrościć sukcesów indywidualnych. Urodzona w Rydze zawodniczka w ubiegłym sezonie wygrała tylko jeden turniej, właśnie w Stuttgarcie, a po raz ostatni do finału wielkoszlemowej imprezy w singlu dotarła w 2017 roku, kiedy to wygrała Roland Garros.
Ostapenko swojej niekorzystnej passy w singlowych turniejach wielkoszlemowych nie przełamała w Australian Open. Tegoroczny turniej w Melbourne rozpoczęła od wygranej w meczu z Rebeccą Sramkovą, ale odpadła już w drugiej rundzie po potyczce z Xinyu Wang. Pozostało jej więc skupić się na deblu, który w ostatnich latach stanowił jej ogromny atut. Łotyszka w 2024 roku wygrała w parze US Open, w poprzednim sezonie docierała do finałów Wimbledonu i Australian Open.
Australian Open. Jelena Ostapenko już w ćwierćfinale, sceny w meczu z Siegemund
Łotyszka w Australii gra u boku Su-wei Hsieh, z którą grała we wspomnianych przegranych finałach wielkoszlemowych, a w styczniu wygrała turniej w Brisbane. Ostapenko i reprezentantka Tajwanu są rozstawione z "3", zmagania rozpoczęły od pokonania Olivii Gadecki i Desirae Krawczyk. Awans do trzeciej rundy uzyskały bez wychodzenia na kort, ponieważ ich rywalki, a mianowicie Anastazja Potapowa i Olga Danilović, postanowiły się wycofać. W boju o ćwierćfinał w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego zmierzyły się z Sofią Kenin i Laurą Siegemund.
To właśnie podczas meczu z amerykańsko-niemieckim duetem doszło do groźnie wyglądającej sceny. Hsieh i Ostapenko wygrały pierwszego seta w stosunku 6:3, w drugiej partii prowadziły już 5:1. W siódmym gemie doszło do wymiany przy siatce, Ostapenko postanowiła zagrać agresywnie na Siegemund, co mogło zakończyć się urazem.
Łotyszka bowiem w pewnym momencie odegrała bekhendem w kierunku głowy Niemki, ta zdołała zasłonić się rakietą i odbić piłeczkę, ale straciła równowagę i upadła na kort. Punkt powędrował na konto Łotyszki i reprezentantki Tajwanu, a "zmora" Świątek wykonała przepraszający gest w kierunku "znokautowanej" rywalki.
Nagranie szybko trafiło do mediów społecznościowych, internauci komentujący materiał w serwisie X zauważyli, że Ostapenko wprawdzie przeprosiła Siegemund, ale na jej twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Niektórzy sugerowali nawet, że Łotyszka celowo odegrała na wysokości twarzy Niemki.
Ostatecznie mecz zakończył się pewnym triumfem Ostapenko i Hsieh (6:3, 6:1), które awansowały do ćwierćfinału - w nim zagrają z rozstawionymi z "5" Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani.