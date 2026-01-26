Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Zmora" Świątek już w ćwierćfinale. Nie miała litości, Niemka upadła na kort

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jelena Ostapenko, która ze względu na pozytywny bilans meczów z Igą Świątek bywa nazywana "koszmarem" lub "zmorą" Polki szybko pożegnała się z singlowym turniejem Australian Open, ale z powodzeniem rywalizuje w deblu. To właśnie tam doszło do zdarzenia, które dla rywalki Łotyszki mogło zakończyć się groźnym urazem. W jednej z akcji meczu o ćwierćfinał Ostapenko nie miała litości, znajdująca się po drugiej stronie siatki Niemka aż upadła na kort.

Tenisistka z podniesioną pięścią wyraża emocje zwycięstwa, trzymając rakietę w lewej ręce i patrząc przed siebie z otwartymi ustami, na ciemnym tle.
Jelena Ostapenko szybko odpadła z singlowego Australian Open, za to świetnie radzi sobie w debluMarijan Murat/dpa (Photo by MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Jelena Ostapenko jest często nazywana "koszmarem" lub "zmorą" Igi Świątek ze względu na korzystny bilans meczów z Polką - do tej pory na korcie mierzyły się sześciokrotnie, za każdym razem górą była Łotyszka. Po raz ostatni tenisistkę z Raszyna ograła w kwietniu ubiegłego roku, w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie.

I chociaż Ostapenko potrafi wygrywać ze Świątek, to może jej pozazdrościć sukcesów indywidualnych. Urodzona w Rydze zawodniczka w ubiegłym sezonie wygrała tylko jeden turniej, właśnie w Stuttgarcie, a po raz ostatni do finału wielkoszlemowej imprezy w singlu dotarła w 2017 roku, kiedy to wygrała Roland Garros.

Ostapenko swojej niekorzystnej passy w singlowych turniejach wielkoszlemowych nie przełamała w Australian Open. Tegoroczny turniej w Melbourne rozpoczęła od wygranej w meczu z Rebeccą Sramkovą, ale odpadła już w drugiej rundzie po potyczce z Xinyu Wang. Pozostało jej więc skupić się na deblu, który w ostatnich latach stanowił jej ogromny atut. Łotyszka w 2024 roku wygrała w parze US Open, w poprzednim sezonie docierała do finałów Wimbledonu i Australian Open.

Zobacz również:

Amanda Anisimova znalazła się w połówce z Igą Świątek podczas Australian Open 2026
Australian Open

102 minuty walki Anisimovej. Rozjaśniła się sytuacja Świątek w Melbourne

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Australian Open. Jelena Ostapenko już w ćwierćfinale, sceny w meczu z Siegemund

    Łotyszka w Australii gra u boku Su-wei Hsieh, z którą grała we wspomnianych przegranych finałach wielkoszlemowych, a w styczniu wygrała turniej w Brisbane. Ostapenko i reprezentantka Tajwanu są rozstawione z "3", zmagania rozpoczęły od pokonania Olivii Gadecki i Desirae Krawczyk. Awans do trzeciej rundy uzyskały bez wychodzenia na kort, ponieważ ich rywalki, a mianowicie Anastazja Potapowa i Olga Danilović, postanowiły się wycofać. W boju o ćwierćfinał w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego zmierzyły się z Sofią Kenin i Laurą Siegemund.

    To właśnie podczas meczu z amerykańsko-niemieckim duetem doszło do groźnie wyglądającej sceny. Hsieh i Ostapenko wygrały pierwszego seta w stosunku 6:3, w drugiej partii prowadziły już 5:1. W siódmym gemie doszło do wymiany przy siatce, Ostapenko postanowiła zagrać agresywnie na Siegemund, co mogło zakończyć się urazem.

    Łotyszka bowiem w pewnym momencie odegrała bekhendem w kierunku głowy Niemki, ta zdołała zasłonić się rakietą i odbić piłeczkę, ale straciła równowagę i upadła na kort. Punkt powędrował na konto Łotyszki i reprezentantki Tajwanu, a "zmora" Świątek wykonała przepraszający gest w kierunku "znokautowanej" rywalki.

    Nagranie szybko trafiło do mediów społecznościowych, internauci komentujący materiał w serwisie X zauważyli, że Ostapenko wprawdzie przeprosiła Siegemund, ale na jej twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Niektórzy sugerowali nawet, że Łotyszka celowo odegrała na wysokości twarzy Niemki.

    Ostatecznie mecz zakończył się pewnym triumfem Ostapenko i Hsieh (6:3, 6:1), które awansowały do ćwierćfinału - w nim zagrają z rozstawionymi z "5" Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani.

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Madison Keys rywalizowały ze sobą o finał Australian Open 2025
    Iga Świątek

    Rewanż Świątek odroczony. Dwa sety w meczu Pegula - Keys na Rod Laver Arena

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Jelenie Ostapenko w meczu z Barborą Krejcikovą puściły nerwy
    Jelena OstapenkoGLYN KIRK / AFPAFP
    Młoda kobieta z jasnobrązowymi włosami spiętymi w kucyk, ubrana w biały sportowy strój, stoi zwrócona bokiem, patrząc z powagą przed siebie. Tło jest rozmyte, podkreślając główną postać.
    Jelena OstapenkoPatrick HAMILTONAFP
    Laura Siegemund
    Laura SiegemundDavid GrayAFP
    Rafał Kot o aferze z nominacjami olimpijskimi: Chciałem przeprosić za zaistniałą sytuację. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja