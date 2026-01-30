Zmiana na szczycie rankingu WTA. Znajoma Sabalenki przejmuje stery. Jest komunikat

Tegoroczna edycja Australian Open jest póki co udana nie tylko dla Aryny Sabalenki, ale także jej dobrej znajomej - Elise Mertens. W przeszłości Belgijka tworzyła zgrany duet z Białorusinką w grze podwójnej. Panie sięgały po US Open 2019 i Australian Open 2021 w tej kategorii zmagań. W momencie, gdy tenisistka z Mińska skupiła się niemal wyłącznie na singlowej rywalizacji, to zawodniczka z Beneluksu wciąż łączy obie specjalności. I robi to całkiem skutecznie.

Rozgrywki gry pojedynczej w Melbourne zakończyła na etapie czwartej rundy, ulegając Jelenie Rybakinie. O jeszcze lepszy wynik pokusiła się w deblu, chociaż niewiele brakowało, a razem z Shuai Zhang pożegnałyby się już po drugiej fazie. Iva Jovic i Victoria Mboko posiadały aż trzy meczbole, a mimo to duet Mertens/Zhang wygrał spotkanie 7:5, 4:6, 7:6(10). Tamto zwycięstwo wyraźnie natchnęło Elise oraz Shuai. Pokonywały kolejne przeszkody i tak dotarły aż do półfinału. W nim czekały Ena Shibahara oraz Wiera Zwonariowa.

Przed Belgijką otworzyła się jeszcze dodatkowa stawka meczu. Otóż triumf w tym pojedynku oznaczał, że od poniedziałku zostanie nową liderką rankingu WTA w deblu, kosztem Kateriny Siniakovej. Kilka dni temu Czeszka straciła szansę na obronę tytułu w stolicy stanu Wiktoria. Razem z Taylor Townsend odpadły na etapie ćwierćfinału. W związku z tym u tenisistki naszych południowych sąsiadów nastąpi redukcja aż o 1570 pkt. Szósta w zestawieniu gry podwójnej Mertens mogła zatem przypuścić atak na sam szczyt.

Australian Open: Elise Mertens i Shuai Zhang walczyły o finał w deblu

Belgijsko-chiński team od początku dyktował warunki na korcie. Już w drugim gemie mógł znaleźć się na prowadzeniu z przewagą przełamania. Były wówczas dwa break pointy na 2:0, ale wtedy Zwonariowa i Shibahara zdołały jeszcze wyjść z opresji. Następne minuty należały już jednak do Elise oraz Shuai. Wygrały cztery rozdania z rzędu i przejęły kontrolę nad wydarzeniami premierowej odsłony.

Partia mogła dobiec końca już w siódmym gemie, ale Mertens i Zhang nie wykorzystał setbola przy własnym podaniu. Potem były dwie okazje przy serwisie rywalek - również zmarnowane. Finisz nastał dopiero w trakcie dziewiątego rozdania. Ostateczny wynik premierowej odsłony brzmiał 6:3 na korzyść turniejowych "4".

W drugiej partii dominacja belgijsko-chińskiego teamu okazała się jeszcze bardziej znacząca. Elise i Shuai błyskawicznie wysforowały się na prowadzenie 5:0, z przewagą potrójnego przełamania. Ponownie pojawiły się delikatne problemy z domknięciem, pozwoliły przeciwniczkom na zdobycie dwóch "oczek". Podczas ósmego gema Wiera oraz Ena posiadały nawet jeszcze jednego break pointa. Finalnie para Mertens/Zhang wykorzystała trzeciego meczbola i zamknęła rywalizację wynikiem 6:3, 6:2.

Tym samym Elise i Shuai zagrają o tytuł z parą Anna Danilina/Aleksandra Krunic, a Belgijka zostanie od poniedziałku nową liderką rankingu WTA w deblu, niezależnie od rezultatu ostatniego spotkania w turnieju. Nawet włodarze Australian Open nie przeszli obok tego faktu obojętnie, wydając stosowny komunikat w swoich mediach społecznościowych. Okoliczności tego zdarzenia są wyjątkowe, zwłaszcza gdy popatrzymy, jak para Mertens/Zhang była blisko pożegnania się z rywalizacją na etapie drugiej rundy.

Rozwiń

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Elise Mertens ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Shuai Zhang AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Kateřina Siniakova AFP