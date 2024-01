W godzinie 1:00 polskiego czasu w nocy z 13 na 14 stycznia rozpoczną się pierwsze mecze Australian Open. Australijski turniej wielkoszlemowy poszedł drogą Rolanda Garrosa i wydłużył imprezę z 14 do 15 dni. Na ostatnie godziny przed wielkim startem jak zwykle zawodnicy mogą potrenować na najważniejszych arenach, organizowane są także mecze charytatywne. Ten zaplanowany na wtorek nie doszedł jednak do skutku.

Wystąpić w nim miały Emma Raducanu i Naomi Osaka. Japonka wycofała się z tego spotkania w poniedziałek z powodu ostrożności. Nikt nie chce ryzykować przeciążenia mięśniowego przed pierwszym tegorocznym Szlemem. Miała ją zastąpić Chorwatka Donna Vekić, ale mecz został całkowicie odwołany po rezygnacji Raducanu - również w ramach wdrożenia środków ostrożności przed urazem. BBC poinformowało, że zwyciężczyni US Open 2021 poczuła "niewielki ból" po dwugodzinnej sesji treningowej.

We wtorkowy wieczór czasu lokalnego oprócz Brytyjki i jej przeciwniczki miały pojawić się tłumy kibiców. Kort centralny w Melbourne (Rod Laver Arena) ma pojemność 14 820 miejsc, a niemal wszystkie bilety zostały sprzedane. Teraz organizatorzy zapowiedzieli zwrot pieniędzy w terminie od trzech do pięciu dni roboczych. Jako zadośćuczynienie zachęcili posiadaczy wejściówek do odwiedzenia Melbourne Park w celu obejrzenia kwalifikacji, a także przedłużonych treningów otwartych.