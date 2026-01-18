W minionym sezonie Iga Świątek przerwała zwycięską passę Czeszek na wimbledońskiej trawie. Podczas edycji 2023 triumfowała Marketa Vondrousova, a rok później najlepsza w stolicy Wielkiej Brytanii okazała się Barbora Krejcikova. Obie reprezentantki naszych południowych sąsiadów mają w ostatnim czasie ogromny problem z ustabilizowaniem swojej dyspozycji. Wynika to z kłopotów zdrowotnych, które trapią owe tenisistki. Pierwsza z nich walczy ze swoim barkiem, a druga - z kolanem.

Mimo różnych przeciwności, panie zainaugurowały sezon zgodnie z planem. Vondrousova udała się najpierw na turniej WTA 500 w Brisbane. Tam zmierzyła się w pierwszej rundzie z Magdaleną Fręch. Zawodniczki zafundowały niesamowite starcie, trwające ponad trzy godziny. Marketa posiadała trzy meczbole, ale ostatecznie to Polka triumfowała po tie-brreaku decydującej odsłony.

Później Czeszka wybrała się na zmagania tej samej rangi do Adelajdy. Tam wyeliminowała na "dzień dobry" Ludmiłę Samsonową, ale do kolejnej potyczki z Kimberly Birrell już nie przystąpiła. Znów odezwały się kłopoty ze zdrowiem. Mimo to mistrzyni Wimbledonu 2023 udała się do Melbourne, dzisiaj o godz. 4:00 czasu polskiego miała rozegrać swoje spotkanie z Hailey Baptiste na korcie numer 13. Ostatecznie jednak do niego nie doszło.

Australian Open: Marketa Vondrousova podjęła decyzję ws. startu

Na około 60 minut przed planowanym rozpoczęciem potyczki organizatorzy dostarczyli komunikat, że Vondrousova nie weźmie udziału w rozgrywkach. "Jest mi bardzo przykro, że musiałam się wycofać z Australian Open z powodu ciągłych problemów z barkiem. Po tym wszystkim, z czym się zmagam, muszę priorytetowo traktować swoje zdrowie, chociaż ta decyzja nie była łatwa. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i okazywane wsparcie" - przekazała Marketa.

Rozwiń

W miejsce kontuzjowanej Czeszki do głównej drabinki wskoczyła utytułowana deblistka - Taylor Townsend. Dzięki temu w pierwszej rundzie utworzyło się amerykańskie zestawienie. Triumfatorka rywalizacji między dwiema zawodniczkami z USA zmierzy się w drugiej fazie ze Storm Hunter albo Jessicą Bouzas Maneiro.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport

Marketa Vondrousova ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Hailey Baptiste AFP

Taylor Townsend AFP