Coco Gauff w Melbourne zagrać o finał z Aryną Sabalenką - tak to wygląda przynajmniej na podstawie rozstawienia. Choć to nie znaczy, że do takiego pojedynku dojdzie, bo inne plany mogą mieć choćby: Mirra Andriejewa, Elina Switolina, Karolina Muchova czy Jasmine Paolini.

Niemniej właśnie dziś rozpoczęła się faza, w której rozstawione zawodniczki mogą już wpaść na siebie. A starcia tenisistek z czołówki rankingu wreszcie sprawiają, że i gwiazdom trochę trudniej o zwycięstwa.

Przekonała się o tym już w nocy Aryna Sabalenka, która potrzebowała dwóch tie-breaków do ogrania Anastazji Potapowej, choć w drugim broniła kilku piłek setowych. A jeszcze większe zaskoczenie było po pierwszym secie w pojedynku Coco Gauff na Margaret Court Arena.

21-letnia Amerykanka miała bowiem osiem wygranych setów z rzędu, wszystkie bardzo pewnie, jedynie Iga Świątek w Sydney zdołała wygrać cztery gemy. Ale Hailey Baptiste, 70. w rankingu WTA? Tu raczej sensacja nie wchodziła w grę. Przynajmniej w teorii.

Australian Open. Sensacyjny pierwszy set w meczu Coco Gauff - Hailey Baptiste. A później zwrot akcji

Spotkanie dwóch Amerykanek, które kiedyś grały o juniorski tytuł US Open w grze podwójnej, zaczęło się kuriozalnie. W gemie otwarcia Baptiste popełniła osiem niewymuszonych gemów, oczywiście go przegrała. A za chwilę Gauff odpowiedziała czterema takimi pomyłkami w swoim gemie serwisowym, w tym dwoma podwójnymi przy samym wprowadzeniu piłki. Na cztery akcje.

Na szczęście później było już lepiej, co nie znaczy, że w sytuacji Coco - dobrze. Baptiste dominowała na Margaret Court Arena, rozgrywała akcja na swoją modłę. Owszem, wciąż zdarzały się błędy, ale też i wygrywające forhendy.

W ósmym gemie faworytka została przełamana, już na 5:3. Baptiste stanęła więc przed szansą wygrania seta, wystarczyło "tylko" dobrze wyserwować gema numer dziewięć. I prowadziła 40-15, miała dwa setbole. Do gry weszły jednak nerwy, zaczęła popełniać błędy, sama stworzyła okazję młodszej rodaczce do odrobienia tej straty. Najpierw jedną, później drugą. Tyle że Hailey nie kalkulowała, wciąż grała mocno i często na granicy ryzyka. Ostatecznie tego gema wygrała, a zarazem i całego seta - 6:3.

Jedna rzecz była zatrważająca dla Gauff - nie miała w całym secie ŻADNEGO winnera. A Baptiste - aż 12. Widać było, kto gra na Margaret Court Arena na swoich warunkach.

Tyle że krótka przerwa wystarczyła 21-latce, by jednak coś w swoim setnym singlowym meczu w Wielkim Szlemie zmienić. Zaczęła grać na mniejszym ryzyku, a i na Baptiste mocno wpłynął drugi gem, gdy po raz pierwszy została przełamana. A czwarty, po którym zrobiło się 0:4, ostatecznie ją złamał mentalnie.

Mimo że miała sześć piłek, przy własnym serwisie, by doskoczyć na 1:3 i pozostać w grze. A przy 0:4 już podobnej okazji nie było, Gauff na to nie pozwoliła. Wciąż nie był to wielki tenis w jej wykonaniu, cztery winnery w secie nie robiły wrażenia. Ale wystarczający, by nie dopuścić do sensacji.

Coco pilnowała też serwisu, nie pozwalała sobie na takie "wyskoki", jak w pierwszej partii. A jedno przełamanie w trzeciej odsłonie wystarczyło, by po 110 minutach zakończyć mecz wynikiem 3:6, 6:0, 6:3.

O czwartą rundę powalczy w niedzielę z Karoliną Muchovą.

