Zaskakujący scenariusz w meczu Rybakiny z Francuzką. Urodzona w Moskwie odpadła
Dwa lata temu Jelena Rybakina też grała drugą rundę w czwartek w sesji wieczornej na Rod Laver Arena. Tamto spotkanie przeszło do historii, bo z Anną Blinkową miały łącznie 15 piłek meczowych, tę ostatnią jej rywalka wykorzystała przy stanie 21-20 w tie-breaku trzeciego seta. Dzisiaj zmierzyła się na najwięszym obiekcie w Melbourne Park z inną tenisistką urodzoną w Moskwie - Warwarą Graczową. Zaczęło się sensacyjnie, rywalka prowadziła 3:1 i 40-15, miała dwa break pointy. Czyżby sensacja? Kazaszka rozwiała wątpliwości.
Dwa lata temu Jelena Rybakina przystępowała do Australian Open jako główna faworytka, obok Aryny Sabalenki. Rok wcześniej przegrała w Melbourne z Białorusinką trzysetowy finał, ale właśnie w meczu o tytuł Brisbane rozbiła zawodniczkę z Mińska 6:0, 6:3.
Na starcie Australian Open zmierzyła się z Karoliną Pliskovą, zgodnie z planem wygrała. A później, w czwartkowy wieczór, zagrała na głównej arenie w Melbourne Park z Anną Blinkową. Też urodzoną w Moskwie, ale zawodniczką z rocznika 1998, o rok starszą od reprezentantki Kzachstanu.
Stoczyły dramatyczne spotkanie, blisko trzygodzinne, co - zważywszy na tempo gry i krótkie akcje Rybakiny - jest ewenementem. Kończył je super tie-break w trzecim secie, granym do 10 punktów. Finiszowały przy stanie 22-20, Blinkowa wykorzystała swojego dziewiątego meczbola, Rybakina miała ich wtedy sześć.
Teraz znów jej mecz wyznaczono na tym głównym stadionie Roda Lavera - i znów w czwartkowej sesji wieczornej. Wtedy to był 18 dzień stycznia, teraz 22. A rywalką... inna zawodniczka urodzona w Moskwie, z rocznika 2000. Warwara Graczowa, choć teraz w paszporcie ma zapisane Varvara Gracheva, odkąd już po rosyjskiej agresji na Ukrainę zdecydowała się grać dla Francji.
W dwóch poprzednich ich starciach, też na twardych kortach, Graczowa wygrywała tylko po trzy gemy w meczu. Teraz po czterech gemach miała taki dorobek. I nie zamierzała skończyć
Australian Open. Jelena Rybakina - Warwara Graczowa w meczu o trzecią rundę. Tylko dwa sety
Nie ma co ukrywać, porażka Rybakiny z Graczową byłaby potężną sensacją. 2,5 miesiąca temu w Rijadzie Kazaszka pokazała, że gdy dobrze serwuje, nikt na świecie nie jest chyba w stanie jej zatrzymać. Tak jak w WTA Finals nie były w stanie tego dokonać Amanda Anisimova, Iga Świątek czy Aryna Sabalenka.
Tymczasem dziś na Rod Laver Arena przez 20 minut Rybakina grała zupełnie inaczej, chaotycznie, wyrzucała piłkę za piłką. I przegrywała już 1:3 i 15-40, broniła dwóch break pointów. I była wściekła na swoją rakietę, za mocno naciągniętą, co pokazywała swojemu sztabowi.
Wyszła z tej sytuacji, dorzuciła dwa kolejne gemy, miała już 4:3. A gdy podwyższyła na 5:3, nie było już chyba na trybunach osoby stawiającej na jakikolwiek zwrot akcji.
Tymczasem Kazaszka znów pokazała to swoje drugie oblicze, które raz po raz bierze górą. Dwa niewymuszone błędy z forhendu sprawiły, że Graczowa odrobiła stratę przełamania. A wkrótce wyrównała na 5:5. Do żadnej sensacji nie doszło, zawodniczka reprezentująca Francję nie wytrzymała tej sytuacji. Ona musiała grać wzorowo, nie ma takich możliwości jak Rybakina. A po tym, jak Rybakina wyserwowała sobie jedenastego gema, musiała wyrównać, by dostać jeszcze szansę w tie-breaku. Nie udało się, od stanu 15-15 Graczowa popełniła trzy proste bekhendowe błędy...
Druga partia już takiej historii nie miała, niemal wszystkie gemy toczyły się z ogromną przewagą zawodniczki wprowadzającej piłkę. Z dwoma wyjątkami - najpierw w gemie numer cztery, a później osiem.
Wtedy podawała Graczowa, została przełamana. I po 75 minutach obie mogły sonie pod siatką uścisnąć ręce. Rybakina wygrała 7:5, 6:2. O czwartą rundę zagra z Czeszką Terezą Valentową.