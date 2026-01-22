Dwa lata temu Jelena Rybakina przystępowała do Australian Open jako główna faworytka, obok Aryny Sabalenki. Rok wcześniej przegrała w Melbourne z Białorusinką trzysetowy finał, ale właśnie w meczu o tytuł Brisbane rozbiła zawodniczkę z Mińska 6:0, 6:3.

Na starcie Australian Open zmierzyła się z Karoliną Pliskovą, zgodnie z planem wygrała. A później, w czwartkowy wieczór, zagrała na głównej arenie w Melbourne Park z Anną Blinkową. Też urodzoną w Moskwie, ale zawodniczką z rocznika 1998, o rok starszą od reprezentantki Kzachstanu.

Stoczyły dramatyczne spotkanie, blisko trzygodzinne, co - zważywszy na tempo gry i krótkie akcje Rybakiny - jest ewenementem. Kończył je super tie-break w trzecim secie, granym do 10 punktów. Finiszowały przy stanie 22-20, Blinkowa wykorzystała swojego dziewiątego meczbola, Rybakina miała ich wtedy sześć.

Teraz znów jej mecz wyznaczono na tym głównym stadionie Roda Lavera - i znów w czwartkowej sesji wieczornej. Wtedy to był 18 dzień stycznia, teraz 22. A rywalką... inna zawodniczka urodzona w Moskwie, z rocznika 2000. Warwara Graczowa, choć teraz w paszporcie ma zapisane Varvara Gracheva, odkąd już po rosyjskiej agresji na Ukrainę zdecydowała się grać dla Francji.

W dwóch poprzednich ich starciach, też na twardych kortach, Graczowa wygrywała tylko po trzy gemy w meczu. Teraz po czterech gemach miała taki dorobek. I nie zamierzała skończyć

Nie ma co ukrywać, porażka Rybakiny z Graczową byłaby potężną sensacją. 2,5 miesiąca temu w Rijadzie Kazaszka pokazała, że gdy dobrze serwuje, nikt na świecie nie jest chyba w stanie jej zatrzymać. Tak jak w WTA Finals nie były w stanie tego dokonać Amanda Anisimova, Iga Świątek czy Aryna Sabalenka.

Tymczasem dziś na Rod Laver Arena przez 20 minut Rybakina grała zupełnie inaczej, chaotycznie, wyrzucała piłkę za piłką. I przegrywała już 1:3 i 15-40, broniła dwóch break pointów. I była wściekła na swoją rakietę, za mocno naciągniętą, co pokazywała swojemu sztabowi.

Jelena Rybakina, Australian Open 2026 David Gray AFP

Wyszła z tej sytuacji, dorzuciła dwa kolejne gemy, miała już 4:3. A gdy podwyższyła na 5:3, nie było już chyba na trybunach osoby stawiającej na jakikolwiek zwrot akcji.

Tymczasem Kazaszka znów pokazała to swoje drugie oblicze, które raz po raz bierze górą. Dwa niewymuszone błędy z forhendu sprawiły, że Graczowa odrobiła stratę przełamania. A wkrótce wyrównała na 5:5. Do żadnej sensacji nie doszło, zawodniczka reprezentująca Francję nie wytrzymała tej sytuacji. Ona musiała grać wzorowo, nie ma takich możliwości jak Rybakina. A po tym, jak Rybakina wyserwowała sobie jedenastego gema, musiała wyrównać, by dostać jeszcze szansę w tie-breaku. Nie udało się, od stanu 15-15 Graczowa popełniła trzy proste bekhendowe błędy...

Druga partia już takiej historii nie miała, niemal wszystkie gemy toczyły się z ogromną przewagą zawodniczki wprowadzającej piłkę. Z dwoma wyjątkami - najpierw w gemie numer cztery, a później osiem.

Wtedy podawała Graczowa, została przełamana. I po 75 minutach obie mogły sonie pod siatką uścisnąć ręce. Rybakina wygrała 7:5, 6:2. O czwartą rundę zagra z Czeszką Terezą Valentową.

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Warwara Graczowa ALAIN JOCARD / AFP AFP