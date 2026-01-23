Zaskakujący początek meczu Polaka. Znów ponad dwie godziny, nerwowo w Australii

W piątkowy poranek uwaga polskich kibiców skupiała się przede wszystkim na potyczce z udziałem Magdy Linette. Poznanianka pozytywnie zaskoczyła i znalazła się jeden mecz od awansu do trzeciej rundy Australian Open. Zdecydowanie lepsza okazała się jednak Karolina Muchova. O poprawienie humorów fanów tenisa znad Wisły starał się później Jan Zieliński. Do zmagań na Antypodach utytułowany deblista przystąpił u boku Luke'a Johnsona. I już po pierwszym spotkaniu stało się jasne, że czeka ich wymagający turniej.

Na starcie imprezy polsko-brytyjskiemu zespołowi dali się we znaki przedstawiciele gospodarzy. Rinky Hijikata oraz Tristan Schoolkate sprawili mnóstwo kłopotów. Batalia zakończyła się dopiero po ponad dwóch godzinach walki. Bliźniaczo podobny przebieg miało starcie rozegrane w piątkowy poranek naszego czasu. Tym razem dobry początek zaliczyli Hendrik Jebens oraz Ray Ho, którzy przełamali faworytów w siódmym gemie.

Jan Zieliński w kolejnej rundzie Australian Open. Kolejny wymagający mecz

Jan Zieliński i Luke Johnson szybko się odwdzięczyli, dzięki czemu kibice zobaczyli tie-break. Ten zakończył się zwycięstwem niemiecko-tajwańskiej pary 8-6. Niemiec wraz z Tajwańczykiem imponowali serwisem. Pięć asów zaserwowanych przez oponentów nie wróżyło najlepiej przed kolejnym setem. Ale, ku wielkiej radości polskich kibiców, padł on łupem faworytów. Kluczowy moment nastąpił w piątym rozdaniu, gdy po grze na przewagi Jebens/Ho stracili własny serwis. Triumfatorzy przewagi już nie oddali, fundując widzom trzecią partię.

Ostatni set rozpoczął się perfekcyjnie dla duetu z naszym reprezentantem. Przełamanie zanotował on przy okazji pierwszego gema. Przeciwnicy próbowali odpowiedzieć, wyrównane okazało się zwłaszcza dziesiąte rozdanie, lecz więcej zimnej krwi przy własnym podaniu zachowali Polak oraz Brytyjczyk. Choć nie obyło się bez nerwów, bo o wszystkim decydowała gra na przewagi. Starcie zakończyło się wynikiem 6:7(6), 6:4, 6:4. Jan Zieliński i Luke Johnson na korcie znów spędzili jednak ponad dwie godziny, co może odbić się na formie fizycznej w kolejnych potyczkach. Rywalami w tej najbliższej będą Adam Pavlasek oraz John Patrick Smith.

