Spotkanie na Rod Laver Arena trwało zaledwie godzinę. Pierwszy set miał bardzo zaskakujący przebieg, bowiem od drugiego do ósmego gema byliśmy świadkami samych przełamań . Więcej na swoim koncie zanotowała Amerykanka (cztery), przy trzech rywalki, dlatego do dziewiątego gema przystępowała prowadząc 5:3.

Amerykanka posłuchała się rady szkoleniowca, ponieważ w dziewiątym gemie posłała piłkę z szybkością 198 km/h, najszybciej w meczu, a w sumie wygrała siedem gemów z rzędu, zapewniając sobie awans do drugiej rundy .

Australian Open. Cori Gauff dała popis w drugim secie

Kolejną rywalką mistrzyni US Open z zeszłego roku będzie jej rodaczka Caroline Dolehide , z którą ma bilans 1-0 po zwycięstwie podczas turnieju w Lexington w 2020 roku.

Gauff przed startem imprezy w Melbourne mówiła, że chce dołożyć do swojego dorobku jeszcze kilka tytułów wielkoszlemowych, ale w Australian Open nigdy wcześniej nie doszła dalej niż do czwartej rundy, co udało się dwukrotnie w 2020 i 2023 roku.