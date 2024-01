Każdy tenisista, który dorastał w Polsce, wie, że warunki do trenowania nie są dobre przez pogodę i różne czynniki. Janek był strasznie ambitny, więc absolutnie na to zasługuje. Wiadomo, że każdy zawodnik, dochodząc do jakiegoś poziomu, ma wzloty i upadki. W przypadku Zielińskiego nie było inaczej, ale uważam, że ma mentalność zwycięzcy. To tenisista, który uwielbia momenty stresowe, decydujące. (...) Jestem z niego bardzo dumny. Myślę, że wszyscy powinniśmy być. Było pięć przegranych wielkoszlemowych finałów miksta z udziałem Polaka, a Janek wziął to w swoje ręce. Wielki sukces, mimo że niektórzy mówią, że to tylko mikst, to jednak grali bardzo dobrzy zawodnicy. Tytuł wielkoszlemowy to tytuł wielkoszlemowy

~ oznajmił.