Zaskakujące słowa gwiazdora po porażce na AO. Mówi o... końcu kariery

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że był to ostatni raz, kiedy tu zagrałem. (...) W porównaniu z meczami, które tu rozegrałem w zeszłym roku, schodząc z boiska, czuję się zupełnie odwrotnie. (...) Jeśli będę grał tak jak dzisiaj, absolutnie nie będę w stanie osiągnąć rezultatów, na jakie trenuję. Grając w ten sposób, nie wygram wielu meczów. Praktyka to nie to samo. Jestem tego całkowicie świadomy

~ wyznał, cytowany przez "theguardian.com".