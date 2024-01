Zaskakujące sceny na AO. Rosjanka przegrała i... zaczęła przepraszać

Mirra Andriejewa sprawiła niemałą sensację podczas tegorocznej edycji Australian Open. Zaledwie 16-letnia tenisistka dotarła aż do czwartej rundy imprezy w Melbourne, na tym etapie musiała jednak uznać wyższość Czeszki Barbory Krejcikovej. Młoda Rosjanka mocno zaskoczyła podczas konferencji prasowej, kiedy nagle zwróciła się do dziennikarzy oraz kibiców i zaczęła przepraszać. "Być może trochę was rozczarowałam" - stwierdziła.