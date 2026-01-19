Zaskakujące plany tenisistki. Ogłosiła tuż po porażce w Australian Open

18 stycznia Melbourne stało się światową stolicą tenisa. To właśnie tam rozgrywana jest 114. edycja Australian Open, a o wielkoszlemowy tytuł walczyła między innymi Tatjana Maria. Doświadczona Niemka nie zaliczy jednak tego występu do udanych. Już w pierwszej rundzie turnieju singlowego została wyeliminowana przez Petrę Marcinko, która wygrała 6:3, 7:5. Sportowe rozczarowanie szybko zeszło jednak na dalszy plan, ponieważ tuż po meczu 38-letnia tenisistka złożyła deklarację, która poruszyła kibiców.

Tatjana Maria planuje zagrać w deblu Australian Open z córką. Padła data

Od dawna było jasne, że Tatjana Maria planuje zakończyć karierę w wyjątkowy sposób. Numer dwa wśród niemieckich tenisistek i 42. zawodniczka rankingu WTA wielokrotnie podkreślała, że jej wielkim marzeniem jest wspólny występ z córką Charlotte. Nikt wówczas nie podejrzewał jednak, że będzie to plan możliwy do zrealizowania. Jak się jednak teraz okazało, Niemka nie miała zamiaru rzucać słów na wiatr - po porażce z Chorwatką Petrą Marcinko Niemka potwierdziła, że plany wreszcie nabrały konkretnych ram czasowych. "Za dwa lata chcę grać tutaj w debla z Charlotte. Wtedy będzie miała 14 lat i będzie mogła wystąpić w turnieju" - oznajmiła, cytowana przez BILD.

Występ matki i córki w turnieju Wielkiego Szlema byłby wydarzeniem bez precedensu i trudno dziś wskazać podobny przypadek w historii tenisa. Termin nie jest przypadkowy. Za dwa lata Tatjana Maria skończy 40 lat i, jak sama przyznaje, dalsze odkładanie tego pomysłu nie wchodzi w grę. "Gdybyśmy to przełożyły, musiałabym grać jeszcze przez kilka lat" - wyjaśniła niemiecka zawodniczka.

Debel Maria/Maria w Melbourne w 2028 roku brzmi jak spełnienie sportowego marzenia, choć pojawiają się pytania o ewentualny wspólny występ na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Ten scenariusz nie dojdzie jednak do skutku. Charlotte będzie reprezentować Francję, a na igrzyskach olimpijskich nie ma możliwości gry w parach o mieszanej narodowości. Wybór barw narodowych przez córkę Tatjany Marii wynika z lepszych struktur szkoleniowych we Francji. Ojciec dziewczynki, Charles-Édouard Maria, jest Francuzem o kolumbijskich korzeniach, dlatego rozważane były także Niemcy, Kolumbia oraz Stany Zjednoczone, gdzie mieszka rodzina. Ostateczna decyzja zapadła latem 2024 roku.

Jeśli chodzi o tegoroczną edycję Australian Open, Niemka wciąż ma szansę na wygranie turnieju deblowego. O trofeum walczy w parze z Simoną Waltert.

Tatjana Maria FRANK MOLTER/DPA Picture-Alliance via AFP AFP

Tatjana Maria AFP

Tatjana Maria Morgan Hancock Getty Images

Naomi Osaka zaspokaja swoją potrzebę prędkości na torze gokartowym w Australii © 2025 Associated Press