Zapadła decyzja ws. meczu Świątek. "Polski dzień" w Melbourne
W niedzielę startuje Australian Open 2026. W turnieju głównym zobaczymy cztery Polki (Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą) oraz dwóch Polaków (Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka). Organizatorzy podjęli decyzje dotyczącą meczów 1. rundy. Tego dnia Świątek zainauguruje pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku.
Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). Organizatorzy sprawnie podali harmonogram pierwszego dnia. W akcji zobaczymy m.in. Arynę Sabalenkę i Carlosa Alcaraza.
W planie dnia na próżno szukać jednak polskich akcentów, choć mamy ich wyjątkowo dużo. Na kortach w Melbourne zaprezentuje się szóstka naszych reprezentantów. W turnieju pań zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą), a w drabince męskiej widnieją Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Australian Open 2026. Kiedy zagrają Polacy?
Organizatorzy przekazali istotne informacje ws. meczów, które odbędą się w poniedziałek (19 stycznia) i we wtorek (20 stycznia). W te dni rozgrywane będą pozostałe spotkania pierwszej rundy.
Z komunikatu wynika, że poniedziałek będzie "polskim dniem", a w zasadzie "polską nocą" na kortach w Melbourne. To właśnie wtedy powinniśmy ujrzeć prawie wszystkich "biało - czerwonych". Tego dnia na kort wyjdą Świątek, Linette, Fręch, Klimovicova i Majchrzak. Tylko mecz Hurkacza został zaplanowany na wtorek.
Na ten moment godziny meczów Polaków oraz areny zmagań nie są jeszcze znane. Mecze w Melbourne rozpoczynają się o godz. 1:00 czasu polskiego więc kibice muszą się liczyć z tym, że nasi reprezentanci grać będą w niewygodnych porach.
Polacy w Australian Open 2026. Oto ich przeciwnicy
- Iga Świątek - Yue Yuan
- Magda Linette - Emma Navarro
- Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
- Linda Klimovicova - Francesca Jones
- Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley
- Hubert Hurkacz - Zizou Bergs
Relacje tekstowe "na żywo" z meczów Polek i Polaków w trakcie Australian Open 2026 będziecie mogli śledzić w Interii Sport.