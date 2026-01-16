Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). Organizatorzy sprawnie podali harmonogram pierwszego dnia. W akcji zobaczymy m.in. Arynę Sabalenkę i Carlosa Alcaraza.

W planie dnia na próżno szukać jednak polskich akcentów, choć mamy ich wyjątkowo dużo. Na kortach w Melbourne zaprezentuje się szóstka naszych reprezentantów. W turnieju pań zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą), a w drabince męskiej widnieją Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Australian Open 2026. Kiedy zagrają Polacy?

Organizatorzy przekazali istotne informacje ws. meczów, które odbędą się w poniedziałek (19 stycznia) i we wtorek (20 stycznia). W te dni rozgrywane będą pozostałe spotkania pierwszej rundy.

Z komunikatu wynika, że poniedziałek będzie "polskim dniem", a w zasadzie "polską nocą" na kortach w Melbourne. To właśnie wtedy powinniśmy ujrzeć prawie wszystkich "biało - czerwonych". Tego dnia na kort wyjdą Świątek, Linette, Fręch, Klimovicova i Majchrzak. Tylko mecz Hurkacza został zaplanowany na wtorek.

Na ten moment godziny meczów Polaków oraz areny zmagań nie są jeszcze znane. Mecze w Melbourne rozpoczynają się o godz. 1:00 czasu polskiego więc kibice muszą się liczyć z tym, że nasi reprezentanci grać będą w niewygodnych porach.

Polacy w Australian Open 2026. Oto ich przeciwnicy

Iga Świątek - Yue Yuan

Magda Linette - Emma Navarro

Magdalena Fręch - Veronika Erjavec

Linda Klimovicova - Francesca Jones

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley

Hubert Hurkacz - Zizou Bergs

Iga Świątek WILLIAM WEST / AFP AFP

Iga Świątek AFP

Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United Cup David Gray AFP