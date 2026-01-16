Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapadła decyzja ws. meczu Świątek. "Polski dzień" w Melbourne

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

W niedzielę startuje Australian Open 2026. W turnieju głównym zobaczymy cztery Polki (Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą) oraz dwóch Polaków (Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka). Organizatorzy podjęli decyzje dotyczącą meczów 1. rundy. Tego dnia Świątek zainauguruje pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku.

Zawodniczka w białej koszulce i czerwonej spódnicy z rakietą tenisową w ręce, w trakcie intensywnego meczu na tle ciemnego kortu.
Tego dnia Iga Świątek rozpocznie zmagania w Australian Open 2026IZHAR KHANAFP

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). Organizatorzy sprawnie podali harmonogram pierwszego dnia. W akcji zobaczymy m.in. Arynę Sabalenkę i Carlosa Alcaraza.

W planie dnia na próżno szukać jednak polskich akcentów, choć mamy ich wyjątkowo dużo. Na kortach w Melbourne zaprezentuje się szóstka naszych reprezentantów. W turnieju pań zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą), a w drabince męskiej widnieją Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Australian Open 2026. Kiedy zagrają Polacy?

Organizatorzy przekazali istotne informacje ws. meczów, które odbędą się w poniedziałek (19 stycznia) i we wtorek (20 stycznia). W te dni rozgrywane będą pozostałe spotkania pierwszej rundy.

Z komunikatu wynika, że poniedziałek będzie "polskim dniem", a w zasadzie "polską nocą" na kortach w Melbourne. To właśnie wtedy powinniśmy ujrzeć prawie wszystkich "biało - czerwonych". Tego dnia na kort wyjdą Świątek, Linette, Fręch, Klimovicova i Majchrzak. Tylko mecz Hurkacza został zaplanowany na wtorek.

Zobacz również:

Tak Danielle Collins nazwała Igę Świątek przed Australian Open
Iga Świątek

Nazwała Igę Świątek "fałszywą", a teraz takie słowa przed Australian Open. "Wykreślam Igę"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Na ten moment godziny meczów Polaków oraz areny zmagań nie są jeszcze znane. Mecze w Melbourne rozpoczynają się o godz. 1:00 czasu polskiego więc kibice muszą się liczyć z tym, że nasi reprezentanci grać będą w niewygodnych porach.

    Polacy w Australian Open 2026. Oto ich przeciwnicy

    • Iga Świątek - Yue Yuan
    • Magda Linette - Emma Navarro
    • Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
    • Linda Klimovicova - Francesca Jones
    • Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley
    • Hubert Hurkacz - Zizou Bergs

    Zobacz również:

    Linda Klimovicova pierwszy raz w karierze zagra na Australian Open
    Iga Świątek

    Sukces Polki na Australian Open, a teraz to. Koszmarna wtopa. "Została" Czeszką

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Ugo Humbert - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Iga Świątek rywalizowała z Evą Lys o ćwierćfinał Australian Open 2025
    Iga ŚwiątekWILLIAM WEST / AFPAFP
    Tenisistka ubrana w czarną koszulkę sportową z różowymi akcentami oraz różową czapkę trzyma rakietę tenisową i piłkę, widoczna na czarnym tle kortu.
    Iga Świątek AFP
    Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United Cup
    Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United CupDavid GrayAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja