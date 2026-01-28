Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zagotowało się w Melbourne. Afera na całego. Hiszpanie reagują na słowa Świątek

- Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? - grzmiała Iga Świątek na konferencji prasowej po porażce z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open. Czołowe zawodniczki touru WTA narzekają, że podczas turnieju w Melbourne nie mają zbyt wiele prywatność. Afera wybuchła po tym, jak do sieci trafiło nagranie wściekłej Coco Gauff, która po porażce rozbiła rakietę. Słowa Polki dotarły do Hiszpanii.

Tenisistka w stroju sportowym siedzi na ławce podczas przerwy w meczu, trzymając butelkę wody i gestykulując ręką. Na twarzy widoczna jest koncentracja i zaangażowanie.
Iga ŚwiątekWilliam WestAFP

W swoim ćwierćfinale Australian Open Coco Gauff dosyć niespodziewanie przegrała z Eliną Switoliną. Choć na twarzy Amerykanki widać było smutek, bezradność i wściekłość, to na korcie nie doszło do żadnych incydentów, które mogłoby być uznane za nieodpowiednie czy nawet niebezpiecznie.

Gauff wolała skryć się za murami placu gry. W drodze do szatni potrzaskała rakietę o podłogę, chcąc dać upust burzliwym emocjom. 21-latka chciała zrobić to dyskretnie. Problem w tym, że wszystko nagrały kamery.

Dlaczego Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic? Alicja Rosolska wyjaśniaPolsat Sport

Burza na Australian Open. Hiszpanie cytują słowa Świątek

Niektórzy krytykowali amerykańską zawodniczkę za taki napad furii, dla innych było to całkowicie zrozumiałe. W obronie czołowej tenisistki touru stanęły koleżanki z kortu. Po przegranym 5:7, 1:6 meczu z Jeleną Rybakiną do całej sprawy podczas konferencji prasowej odniosła się Iga Świątek.

- Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym - grzmiała Polka.

- Byłoby miło móc zrobić takie rzeczy w przestrzeni, gdzie nie patrzy cały świat (...) My tenisistki powinniśmy być oglądane na korcie i w trakcie konferencji. To nasza praca - dodawała sfrustrowana wiceliderka światowego rankingu. Okazuje się, że jej słowa dotarły do hiszpańskich mediów.

    "Iga Świątek podważyła rosnącą medialną ekspozycję tenisistek poza kortem i wezwała do większej prywatności zawodniczek. Poruszyła debatę na temat granic między widowiskiem a szacunkiem dla prywatności sportowców" - analizuje dziennik "Mundo Deportivo".

    Tamtejsi dziennikarze szczegółowo przeanalizowali wypowiedź naszej tenisistki, która ma sporo racji. "Świątek powiedziała, że zawodnicy zgadzają się być obserwowani podczas meczów i na konferencjach prasowych, ale nie jest to konieczne, by ich codzienne życie w miejscu turnieju stało się treścią rozrywkową" - odnotowano.

    "Jej zdaniem zacierana jest granica między sportem na najwyższym poziomie a tworzeniem treści na potrzeby mediów społecznościowych. Choć uznając, że popularność jest częścią profesjonalnego tenisa, Światek argumentowała, że powinna istnieć wyraźniejsza równowaga między promowaniem widowiska a dobrostanem zawodników" - podsumowano.

    Głos w tej sprawie zabrała także Amanda Anisimova. - Myślę, że fakt, iż ten filmik z Coco został opublikowany, jest trudny, bo nie dano jej prawa głosu. Myślę, że w trakcie tego turnieju wiedziałam, że nie mam wiele prywatności, więc po prostu poszłam do szatni. Wiedziałam, że mogę tam po prostu być, więc... - tłumaczyła Amerykanka.

