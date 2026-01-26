Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zacięty bój Anisimovej, a następnie taki komunikat. Szybsza tylko Iga Świątek

Tomasz Chabiniak

Amanda Anisimova nie miała łatwej przeprawy z Xinyu Wang, o losach pierwszego seta zadecydował "ciasny" tie-break, bo wcześniej nie pojawiło się żadne przełamanie. W drugim po początkowej niestabilności sytuacja wróciła do normy. Amerykanka osiągnęła nowy pułap w swoim wielkoszlemowym CV. Iga Świątek osiągnęła to, mając ponad dwa lata mniej.

Dwie tenisistki intensywnie rywalizują na korcie, każda w charakterystycznym stroju sportowym, trzymają rakiety tenisowe i wykazują mocne emocje związane z grą.
Amanda Anisimova i Iga ŚwiątekZUMA Press WireEast News

Amanda Anisimova wygrała mecz czwartej rundy Australian Open. W godzinę i 38 minut rozprawiła się z raczej nieczęsto widzianą na tym etapie Szlema Xinyu Wang (wcześniej tylko na US Open 2023 i Wimbledonie 2024) 7:6(4), 6:4. "To nie był łatwy mecz, bo Chinka pod koniec zeszłego roku i teraz pokazywała dobrą formę" - ocenił komentator Karol Stopa.

Tym samym Amerykanka ma już na koncie ćwierćfinały każdego z turniejów wielkoszlemowych. Najszybciej osiągnęła ten cel na Rolandzie Garrosie, bo już w sezonie 2019 (skończyła wtedy na półfinale). Następnie dokładała kolejne cegiełki na Wimbledonie 2022 i US Open 2025 (w Nowym Jorku po drodze wyeliminowała Świątek, doszła do finału).

26 stycznia 2025 r. urodzona w stanie New Jersey zawodniczka ma 24 lata, 4 miesiące i 26 dni. Jak wyliczyła Opta, stała się drugą najmłodszą tenisistką w grze pojedynczej w tej dekadzie, która skompletowała awanse do 1/4 finału każdego ze Szlemów.

Anisimova osiągnęła nowy pułap. Iga Świątek była młodsza, gdy na niego weszła

Młodsza w tej kwestii była tylko Iga Świątek, czyli jej potencjalna rywalka w półfinale trwającej w Melbourne imprezy. Raszynianka zaczęła budowanie tej statystyki na Rolandzie Garrosie 2020, następnie zbliżała się do tego osiągnięcia na Australian Open i US Open w 2022 r., a całość osiągnęła 9 lipca 2023 r. na londyńskiej trawie, ogrywając Belindę Bencić.

Nasza rodaczka miała wtedy 22 lata, 1 miesiąc i 8 dni, co oznacza, że różnica między nimi w tym zestawieniu wyniosła 840 dni.

