Zachwycająca sesja Aryny Sabalenki. Wielka rywalka Świątek w nowej odsłonie

"Saba" dokonała zatem podobnej sztuki, co Iga Świątek w ubiegłym roku w Paryżu, kiedy Polka obroniła tytuł Roland Garros. W poniedziałkowym notowaniu wiceliderka rankingu odrobi trochę strat do raszynianki. Przed turniejem nasza reprezentantka miała 975 pkt przewagi. Od 29 stycznia stopnieje to do 865 pkt.