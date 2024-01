Zabrała Polakom marzenia o tytule. Teraz Niemka eliminuje rywalkę Sabalence

Wydawało się, że Jekaterina Aleksandrowa przywozi do Melbourne bardzo dobrą formę. W ubiegłym tygodniu dotarła do półfinału turnieju WTA 500 w Adelajdzie, pokonując po drodze Magdę Linette po obronie czterech piłek meczowych oraz w pewnym stylu ogrywając Jelenę Rybakinę, dla której była to pierwsza porażka w sezonie.