Aryna Sabalenka z przytupem rozpoczęła ten rok. Zawodniczka pochodząca z Białorusi przystąpiła do wielkoszlemowego Australian Open jako obrończyni tytułu i nie zawiodła oczekiwań. Rywalka Igi Świątek w finale imprezy w Melbourne zmierzyła się z Chinką Qinwen Zheng . Nie da się ukryć, że to druga rakieta świata była zdecydowaną faworytką w tym starciu. Przed meczem sama zainteresowana wyznała mediom, że ze spokojem podchodzi do finału.

"W najgorszym wypadku przegram i w przyszłym roku nie będziesz miała już nic do obrony (śmiech). Nie twierdzę, że ignoruję presję, po prostu ją od siebie odsuwam i jak widać, mój plan nadal działa. Postaram się w finale zrobić wszystko, co w mojej mocy (...) Jestem już całkiem spokojna, ponieważ jestem aktualną mistrzynią, a najgorsze, co może się wydarzyć, to porażka w turniej i w przyszłym roku będzie mniej punktów do obrony. To wszystko" - mówiła na konferencji prasowej.