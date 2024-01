Wyjątkowy gość na meczu Huberta Hurkacza. "Dla mnie jesteś mistrzem"

Ogromnych emocji kibicom dostarczyli polscy reprezentanci. Na długo przed rozpoczęciem turnieju do grona faworytek zaliczana była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Iga Świątek . Zdaniem ekspertów Polka miała sporo namieszać na kortach w Melbourne. Mówiło się nawet, że to właśnie raszynianka zmierzy się z Aryną Sabalenką w finale Australian Open. Choć ostatecznie Iga Świątek pożegnała się w turniejem na etapie trzeciej rundy , dziennikarzy i kibiców z całego świata zachwyciła inna polska tenisistka, Magdalena Fręch . Łodzianka dotarła aż do czwartej rundy i po zakończeniu Australian Open oficjalnie zostanie drugą najlepszą singlistką z naszym kraju.