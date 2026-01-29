Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wściekła Sabalenka ruszyła z pretensjami. Awantura w Melbourne. Ukrainka tylko patrzyła

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Przed godz. 10:00 polskiego czasu rozpoczęło się półfinałowe stracie Aryny Sabalenki z Eliną Switoliną na Australian Open. Na początku czwartego gema miała miejsce dosyć niecodzienna sytuacja, po której arbiter Louise Engzell przyznała punkt Ukraince, mimo że cała akcja była kontynuowana. Zdezorientowana i podrażniona liderka rankingu od razu ruszyła do sędzi.

Tenisistka w kolorowym stroju gestykuluje z wyrazem emocji na twarzy podczas meczu, a w powiększeniu w okręgu widoczny jest jej uśmiechnięty, wzruszony gest.
Sabalenka - SwitolinaWILLIAM WEST / AFP / zrzut ekranu EurosportAFP

Zakończył się pierwszy półfinał Australian Open w rywalizacji pań. Aryna Sabalenka mierzyła się z Eliną Switoliną, która wcześniej sensacyjnie wyrzuciła z turnieju Coco Gauff. Tym razem obyło się bez niespodzianki. Uznawana za faworytkę Białorusinka triumfowała 6:2, 6:3.

Po trzech pierwszych gemach nie oglądaliśmy żadnego przełamania. Czwarty z nich rozpoczął się od podania Ukrainki. I już w jego pierwszym punkcie stało się coś, poruszyło kibiców zgromadzonych na Rod Laver Arena.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

Bezlitosna decyzja. To dlatego Switolina otrzymała darmowy punkt

Po bekhendowym returnie Sabalenka dwukrotnie uderzyła z forhendu po krosie. Pech chciał, że drugie z uderzeń było kompletnie nieczyste. Piłka poszybowała wysoko w górę. Pierwsza rakieta świata myślała, że za moment wyląduje na aucie, przez co rzuciła pod nosem nieco głośniejsze: Aj!.

Okazało się jednak, że jakimś cudem piłka wylądowała w korcie. Switolina przebiła ją na drugą stronę, ale wtedy do akcji wkroczył sędzia. Pani Louise Engzell przerwała wymianę i przyznała punkt Ukraince, ponieważ uznała, że Aryna Sabalenka swoim głośnym mruknięciem przeszkodziła przeciwniczce w kontynuowaniu gry, niepotrzebnie wyrażając niezadowolenie po kiepskim zagraniu, które ostatecznie okazało się prawidłowe.

Białorusinka była w szoku. Ze zdziwioną miną od razu podeszła do arbiter, chcąc wytłumaczyć, że Engzell nie ma racji. Obie panie wymieniły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego niecodziennego zdarzenia. I obie pozostały przy swoich racjach, jednak nie zmieniło to faktu, że punkt pozostał dopisany przy nazwisku Eliny Switoliny. Nawet po dłuższej weryfikacji całego incydentu.

- Słuszna decyzja (...) Regulamin mówi prosto. Nie możemy komunikować się w żaden sposób w trakcie wymiany. Coś tam sobie powiedziała... Dla mnie regulamin jest jasny. W takiej sytuacji akcji powinna zostać przerwana, punkt dla przeciwniczki. Jest to przeszkadzające w graniu - mówili komentatorzy "Eurosportu".

Mimo to wściekła Sabalenka nie mogła pogodzić się z tą decyzją. Ostentacyjnie machała rękami, okraszając wszystko szyderczym uśmiechem. Tłumaczyła, że innym zawodnikom też zdarza się wydawać z siebie takie dźwięki podczas gry, ale to ona jest karana.

Aryna Sabalenka pokazała wulgarny gest podczas meczu Australian Open
Aryna Sabalenka pokazała wulgarny gest podczas meczu Australian OpenYUICHI YAMAZAKI MARTIN KEEP / AFPAFP
Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
Aryna SabalenkaAFP
Zawodniczka tenisowa w pomarańczowym topie i białej spódnicy z rakietą w ręce wyraża silne emocje podczas meczu, w tle rozmyta postać w białym stroju.
Elina Switolina podczas meczu z Coco GauffWilliam WestAFP
