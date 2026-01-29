Po trzech pierwszych gemach nie oglądaliśmy żadnego przełamania. Czwarty z nich rozpoczął się od podania Ukrainki. I już w jego pierwszym punkcie stało się coś, poruszyło kibiców zgromadzonych na Rod Laver Arena.

Po bekhendowym returnie Sabalenka dwukrotnie uderzyła z forhendu po krosie. Pech chciał, że drugie z uderzeń było kompletnie nieczyste. Piłka poszybowała wysoko w górę. Pierwsza rakieta świata myślała, że za moment wyląduje na aucie, przez co rzuciła pod nosem nieco głośniejsze: Aj!.

Okazało się jednak, że jakimś cudem piłka wylądowała w korcie. Switolina przebiła ją na drugą stronę, ale wtedy do akcji wkroczył sędzia. Pani Louise Engzell przerwała wymianę i przyznała punkt Ukraince, ponieważ uznała, że Aryna Sabalenka swoim głośnym mruknięciem przeszkodziła przeciwniczce w kontynuowaniu gry, niepotrzebnie wyrażając niezadowolenie po kiepskim zagraniu, które ostatecznie okazało się prawidłowe.

Białorusinka była w szoku. Ze zdziwioną miną od razu podeszła do arbiter, chcąc wytłumaczyć, że Engzell nie ma racji. Obie panie wymieniły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego niecodziennego zdarzenia. I obie pozostały przy swoich racjach, jednak nie zmieniło to faktu, że punkt pozostał dopisany przy nazwisku Eliny Switoliny. Nawet po dłuższej weryfikacji całego incydentu.

- Słuszna decyzja (...) Regulamin mówi prosto. Nie możemy komunikować się w żaden sposób w trakcie wymiany. Coś tam sobie powiedziała... Dla mnie regulamin jest jasny. W takiej sytuacji akcji powinna zostać przerwana, punkt dla przeciwniczki. Jest to przeszkadzające w graniu - mówili komentatorzy "Eurosportu".

Mimo to wściekła Sabalenka nie mogła pogodzić się z tą decyzją. Ostentacyjnie machała rękami, okraszając wszystko szyderczym uśmiechem. Tłumaczyła, że innym zawodnikom też zdarza się wydawać z siebie takie dźwięki podczas gry, ale to ona jest karana.

