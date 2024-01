Wpadka Igi Świątek. Co z rankingiem WTA po odpadnięciu Polki? Już wszystko jasne

Choć wiadomo już, że Iga Świątek nie spotka się z Aryną Sabalenką w tegorocznym Australian Open, to ich korespondencyjny pojedynek o miano liderki światowego rankingu w najbliższej przyszłości nie wygaśnie. Białoruska tenisistka, w przeciwieństwie do naszej rodaczki, pozostała w turnieju i postara się obronić 2000 punktów, jakie otrzymała w zeszłym roku za końcowy triumf w imprezie. Raszynianka nie skorzystała z dobrej okazji, by powiększyć swoją przewagę.