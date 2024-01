Jessica Pegula odparowała dziennikarzowi na konferencji przed AO 2024. "Moim zamiarem jest wyjście poza ćwierćfinał"

Według branżowego Tennisuptodate.com Jessica Pegula miała wyrazić irytację po pytaniu dziennikarza , który zagadnął o jej ewentualne losy w Australian Open. Nawiązał przy tym do "klątwy", jaka ma ciążyć na Amerykance. Piąta rakieta świata w ostatnich ośmiu występach na Wielkich Szlemach pięciokrotnie docierała do ćwierćfinału, ale na tym koniec, nie zdołała awansować do następnego etapu. Sama ma najwyraźniej dość przywoływania tej statystyki. "Nie zadawajcie mi ciągle tego samego pytania" - wypaliła.

Wiadomo, że moim zamiarem jest wyjście poza ćwierćfinał. Skupiam się zawsze na tym, by dotrzeć chociaż do drugiego tygodnia turnieju, wygrywając każdy mecz. Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość. Jeśli nie uda ci się dostać do drugiego tygodnia lub jeśli przegram w pierwszej lub trzeciej rundzie, nie postrzegam tego nawet jako porażki

Już samą możliwość występu w Wielkim Szlemie postrzega w kategorii nobilitacji, więc odpadnięcie na którymkolwiek etapie tak prestiżowych zawodów absolutnie nie jest dla niej powodem do wstydu. Wówczas nie ma co mówić o przegranej. "Tenis to tenis, musisz za każdym zacząć od nowa i iść do przodu, starając się poprawić w następnym tygodniu. Wszyscy gracze chcą wygrać Wielkiego Szlema, szkoda, że mi się to nie udało, ale wielu z nas jest do tego przyzwyczajonych" - podsumowała.