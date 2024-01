Jannik Sinner po drugiej połowie minionego już roku wskoczył do pierwszej czwórki światowego rankingu. Dokładnie właśnie to miejsce obecnie zajmuje włoski tenisista, który w kilku poprzednich miesiącach pokazał naprawdę niesamowity progres i ograł nawet samego Novaka Djokovicia podczas ATP Finals. Serb na tym samym turnieju zrewanżował się jeszcze Włochowi, ale ten z pewnością pozostawił po sobie znakomite wrażenie.

Właśnie w związku z tym faktem Sinner przed Australian Open 2024 typowany był w roli jednego z czterech głównych faworytów. Obok niego wymieniano Novaka Djokovicia, Carlosa Alcaraza oraz Daniła Miedwiediewa . Każdy z tej trójki ma już na swoim koncie tytuł rangi Wielkiego Szlema, Sinner wciąż na niego czeka i według wielu ekspertów właśnie w Australii może nastąpić to wyczekiwane przełamanie, które pozwoli mu na wstąpienie do grona największych w historii.

Jannik Sinner w półfinale. Będzie wymarzony mecz z Novakiem Djokoviciem

Urodzony w Moskwie zawodnik po sześciu rozegranych piłkach prowadził 5:1 i grał perfekcyjnie . Wydawało się, że już może zacząć rozmyślać o secie trzecim, a tie-breaka zamknąć bez większych problemów. Wówczas jednak Rublow popełnił olbrzmyi taktyczny błąd. Z zawodnika nastawionego całkowicie na ofensywę nagle okopał się za linią końcową i jedynie przebijał piłki, z czego skrzętnie skorzystał Sinner. Włoch nie tylko wrócił do stanu 5:5, ale ostatecznie wygrał 7:5 i stanął na autostradzie do półfinału.

Rublow, jak to ma w zwyczaju, nie poddał się. W trzecim secie walczył dziennie, ale w szóstym gemie musiał uznać wyższość swojego rywala, który przełamał go drugi raz w meczu. To wystarczyło. Sinner spokojnie utrzymał wszystkie trzy następne podania i akcją przy siatce zakończył seta oraz dopisując naprawdę imponujące zwycięstwo do swojego CV, choć wynik 3:0 nieco przekłamuje rzeczywistość, bo było to naprawdę bardzo wyrównane spotkanie.