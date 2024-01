Wielkie sensacje w Australian Open. Wiadomo, że na pewno będzie nowa finalistka

W poniedziałek poznaliśmy wszystkie ćwierćfinalistki gry pojedynczej wielkoszlemowego Australian Open, który odbywa się w Melbourne. Ponieważ dochodziło do wielu niespodzianek, to mamy już pewność, że z górnej części drabinki turniejowej do finału awansuje tenisistka, która pierwszy raz wystąpi w decydującym meczu takiej imprezy. W dolnej części największe szanse na finał mają broniąca tytuł Aryna Sabalenka i Cori Gauff.