Trwa jedenasty dzień głównej rywalizacji podczas Australian Open 2026. Z polskiej perspektywy rozpoczął się on nieprzyjemnie, bowiem z turnieju została wyeliminowana Iga Świątek. Nasza reprezentantka stawiała opór Jelenie Rybakinie do stanu 5:5 w pierwszym secie. Później zawodniczka występująca w barwach Kazachstanu zgarnęła pięć "oczek" z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami na Rod Laver Arena. Ostatecznie mistrzyni ubiegłorocznego WTA Finals triumfowała w całym starciu 7:5, 6:1 i dzięki temu zagra w półfinale.

Dla polskich kibiców nie oznaczało to jednak końca emocji podczas środowych zmagań w Melbourne. W momencie, gdy swój pojedynek kończyła Świątek, trwało już spotkanie z udziałem innego naszego reprezentanta. Mowa o Janie Zielińskim, bohaterze z United Cup. Tenisista z Warszawy i grający z nim w duecie Luke Johnson również walczyli o awans do najlepszej "4". Niewiele brakowało, a obaj pożegnaliby się z rywalizacją już na etapie pierwszej rundy. Bronili bowiem meczbola w starciu z parą Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate. Wyszli jednak z opresji i z każdym spotkaniem coraz bardziej się napędzali. Dziś na ich drodze znaleźli się zawodnicy rozstawieni z "4" - Marcelo Arevalo i Mate Pavic.

Australian Open: Jan Zieliński i Luke Johnson pokonali rozstawioną parę

Mecz rozpoczął się rewelacyjnie z perspektywy polsko-brytyjskiego duetu. Już w drugim gemie udało się wykorzystać problemy serwisowe Pavicia. Chociaż zawodnicy rozstawieni z "4" mieli swoją okazję na remis, ostatecznie doszło do przełamania. Chwilę później Jan i Luke prowadzili już 3:0. W następnych minutach rywale wzięli się za odrabianie strat. Już po szóstym rozdaniu udało im się doprowadzić do wyrównania i gra o zwycięstwo w partii została zainaugurowana na nowo.

Finalnie decydował dopiero tie-break. Pierwsze dwa punkty powędrowały do Zielińskiego oraz Johnsona. Po czterech wymianach był już remis. Kluczowy moment przypadł na akcję przy stanie 5-5. Wówczas Polak i Brytyjczyk wywalczyli punkt na returnie, po którym mieli setbola przy własnym podaniu. Udało się wykorzystać premierową okazję i zapisać na swoim koncie triumf 7:6(5) w pierwszej części pojedynku.

Drugą fazę rozpoczynali przeciwnicy. Arevalo i Pavic bez problemy przebrnęli przez gem otwarcia, ale później wszystko układało się po myśli Jana oraz Luke'a. Przełamania w trakcie trzeciego, a następnie podczas siódmego rozdania pozwoliły na zbudowanie komfortowej przewagi. Dzięki temu przy stanie 5:2 Zieliński serwował po awans do półfinału. Polsko-brytyjski team w znakomitym stylu wykończyć wcześniejszą doskonałą pracę na returnie. Gemem do zera zapewnili sobie zwycięstwo 7:6(5), 6:2. O miejsce w decydującym starciu powalczą z australijskim duetem - Jason Kubler/Marc Polmans.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek MARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jelena Rybakina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News