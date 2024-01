Wielki sukces Magdaleny Fręch w Australii. Teraz zmierzy się z topową gwiazdą

To ona zagra z Magdaleną Fręch. Polkę czeka ekstremalnie trudne wyzwanie

Po wygranej z Anastazją Zacharową Magdalena Fręch awansowała do czwartej rundy, a tam zmierzy się z jedną z faworytek do zwycięstwa w całym turnieju. Jej rywalką będzie Coco Gauff, 20-letnia Amerykanka, która walczy o poprawienie swojego wyniku w Australian Open. Do tej pory tym najlepszym było dotarcie właśnie do czwartej rundy, a stało się to w 2023 roku.