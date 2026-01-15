Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki powrót mistrzyni US Open. Będzie hit w Melbourne. Była nr 1 już czeka

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Od niedzieli cały tenisowy świat będzie patrzył już tylko w jedno miejsce - w Melbourne ruszy Australian Open. Dla nas szczególnie interesujący, po świetnym występie Polski w United Cup, po udanym powrocie Huberta Hurkacza. A chyba jeszcze ciekawszy powrót zaliczyła Sloane Stephens, była mistrzyni US Open, która przez półtora roku nie była w stanie wygrać choćby jednego meczu. I dziś jest poza najlepszym tysiącem zawodniczek. Czeka ją wielki hit, a nad ranem sprawiła, że w drabince nie znalazła się najwyżej rozstawiona zawodniczka w zakończonej dziś w Melbourne rywalizacji.

Dwie tenisistki gratulują sobie nawzajem po meczu na kortach tenisowych, uśmiechnięte, trzymają rakiety i stoją po przeciwnych stronach siatki.
Aryna Sabalenka i Sloane Stephens. Dla Amerykanki zeszłoroczny występ w Melbourne był ostatnim w Wielkim Szlemie. Teraz wracaChris PutnamGetty Images

Hubert Hurkacz nie grał przez blisko siedem miesięcy, wrócił po kontuzji i w Sydney rozprawił się z trzecią rakietą ATP - Alexandrem Zverevem. A później wygrał jeszcze trzy z czterech spotkań. I z pewnością nawet ci najlepsi marzyli o tym, by nie mieć go na starcie Australian Open. A taka możliwość była, skoro Polak nie został rozstawiony.

Ten "pech" dopadł Zizou Bergsa, czyli Belga, który też świetnie prezentował się w United Cup.

    Tak samo jak Zverev, trzecią rakietą świata była niegdyś Sloane Stephens. Amerykanka ma 32 lata, w dorobku tytuł w US Open, finał Rolanda Garrosa, półfinał Australian Open i ćwierćfinał Wimbledonu. I grę w decydującym spotkaniu WTA Finals, przeciwko Elinie Switolinie.

    Innymi słowy - zawodniczka kiedyś znakomita, która w ostatnim czasie stała się bohaterką licznych memów. Z jednej strony: za sprawą swoich wyników. A z drugiej, co wynikało z pierwszego: jeździła na co lepsze turnieje po to, by dobierać nagrody za sam przyjazd.

    Tenisistka w żółtej sukience skupiona podczas odbicia piłki, piłka tenisowa znajduje się bardzo blisko obiektywu, na ciemnym tle.
    Sloane Stephens, Melbourne 2026David GrayAFP

    Na początku lipca 2024 roku wygrała na starcie Wimbledonu z Elsą Jacquemot, szczęśliwą przegraną z eliminacji. Dwa dni później uległa Dianie Sznajder. I tak zaczęła się seria przegranych Amerykanki, którą zakończył dopiero poniedziałkowy triumf w kwalifikacjach w Melbourne z Barborą Palicovą (6:1, 7:5). Po 13 kolejnych porażkach.

    Doszło nawet do tego, że Stephens latem zeszłego roku zamieniła rakietę na mikrofon, na turniejach prowadziła rozmowy z zawodniczkami, z którymi dotąd rywalizowała. Choćby z Coco Gauff po finale w Paryżu.

      Teraz wróciła do tego grona z przytupem.

      Australian Open. Wielki powrót Sloane Stephens. Po półtora roku bez zwycięstwa

      Dziś Sloane Stephens jest 1097. w rankingu WTA - gdyby nie zamrożony ranking na poziomie 129. pozycji, bez tzw. dzikiej karty nie miałaby szansy na grę nawet w kwalifikacjach AO. Po pokonaniu Palicovej zmierzyła się z Olivią Gadecki - wracającą do lepszej formy Australijką ukraińskiego pochodzenia, zeszłoroczną mistrzynią w Melbourne w grze mieszanej. I po 132 minutach Sloane niespodziewanie wygrała 3:6, 6:3, 6:3.

      Sloane Stephens
      Sloane StephensAFP

      Dziś jednak poprzeczka została zawieszona maksymalnie wysoko - w finale kwalifikacji Amerykanka zmierzyła się z Lucią Bronzetti. "Dwójką" w tychże eliminacjach, ale to "jedynki" nie było. Miała nią być Anastazja Zacharowa, ale Rosjanka - już po wylosowaniu par - zajęła miejsce wycofanej z głównej części zmagań półfinalistki French Open Lois Boisson. A aby podkreślić różnicę, warto wspomnieć, że Stephens grała już z Bronzetti w maju 2023 roku w Rabacie. W półfinale turnieju WTA 250 na mączce, gdy Amerykanka zajmowała 35. miejsce na świecie, a Włoszka - 102. I to Bronzetti łatwo triumfowała 6:1, 6:1.

      Teraz doszło do zupełnie innej historii. Tenisistka z Europy już w poprzedniej rundzie miała problemy, ale ostatecznie uporała się z Amerykanką Mary Stoainą. Teraz Sloane pierwszą partię gładko wygrała 6:1, w drugiej prowadziła już 5:2, gdy Bronzetti zaczęła podejmować maksymalne ryzyko. Włoszka wyrównała na 5:5, ale dwa ostatnie gemy padły łupem 32-latki. I znów, jak za dawnych lat, dobrze funkcjonował bekhend Stephens.

        W porannym losowaniu Sloane trafiła na... Karolinę Pliskovą, byłą liderkę rankingu WTA. Mającą wielkie problemy z powrotem do tenisa po operacjach, ale wciąż próbującą tego dokonać. Gdy wtedy w Rabacie Amerykanka przegrała z Bronzetti, to jej kolejnym turniejem był Roland Garros. I tam pokonała w pierwszej rundzie właśnie Pliskovą, rozstawioną z "16" - 6:0, 6:4.

        A gdyby Pliskova się jednak wycofała, to w jej miejsce wskoczyć może któraś z najwyżej notowanych "lucky losers" z eliminacji. I to może być... Bronzetti.

        Co nie zmienia faktu, że Leylah i tak trafiła lepiej niż rok temu - wtedy na starcie Australian Open zmierzyła się z Aryną Sabalenką. I po 71 minutach żegnała się z imprezą.

        Australian Open Q (K)
        Finał
        15.01.2026
        01:10
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Sloane Stephens nie zagra w turnieju WTA 1000 w Indian Wells
        Sloane StephensDAVID GRAY / AFPAFP
        Lucia Bronzetti
        Lucia BronzettiFLAVIU BUBOI / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
