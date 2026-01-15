Hubert Hurkacz nie grał przez blisko siedem miesięcy, wrócił po kontuzji i w Sydney rozprawił się z trzecią rakietą ATP - Alexandrem Zverevem. A później wygrał jeszcze trzy z czterech spotkań. I z pewnością nawet ci najlepsi marzyli o tym, by nie mieć go na starcie Australian Open. A taka możliwość była, skoro Polak nie został rozstawiony.

Ten "pech" dopadł Zizou Bergsa, czyli Belga, który też świetnie prezentował się w United Cup.

Tak samo jak Zverev, trzecią rakietą świata była niegdyś Sloane Stephens. Amerykanka ma 32 lata, w dorobku tytuł w US Open, finał Rolanda Garrosa, półfinał Australian Open i ćwierćfinał Wimbledonu. I grę w decydującym spotkaniu WTA Finals, przeciwko Elinie Switolinie.

Innymi słowy - zawodniczka kiedyś znakomita, która w ostatnim czasie stała się bohaterką licznych memów. Z jednej strony: za sprawą swoich wyników. A z drugiej, co wynikało z pierwszego: jeździła na co lepsze turnieje po to, by dobierać nagrody za sam przyjazd.

Sloane Stephens, Melbourne 2026 David Gray AFP

Na początku lipca 2024 roku wygrała na starcie Wimbledonu z Elsą Jacquemot, szczęśliwą przegraną z eliminacji. Dwa dni później uległa Dianie Sznajder. I tak zaczęła się seria przegranych Amerykanki, którą zakończył dopiero poniedziałkowy triumf w kwalifikacjach w Melbourne z Barborą Palicovą (6:1, 7:5). Po 13 kolejnych porażkach.

Doszło nawet do tego, że Stephens latem zeszłego roku zamieniła rakietę na mikrofon, na turniejach prowadziła rozmowy z zawodniczkami, z którymi dotąd rywalizowała. Choćby z Coco Gauff po finale w Paryżu.

Teraz wróciła do tego grona z przytupem.

Australian Open. Wielki powrót Sloane Stephens. Po półtora roku bez zwycięstwa

Dziś Sloane Stephens jest 1097. w rankingu WTA - gdyby nie zamrożony ranking na poziomie 129. pozycji, bez tzw. dzikiej karty nie miałaby szansy na grę nawet w kwalifikacjach AO. Po pokonaniu Palicovej zmierzyła się z Olivią Gadecki - wracającą do lepszej formy Australijką ukraińskiego pochodzenia, zeszłoroczną mistrzynią w Melbourne w grze mieszanej. I po 132 minutach Sloane niespodziewanie wygrała 3:6, 6:3, 6:3.

Sloane Stephens AFP

Dziś jednak poprzeczka została zawieszona maksymalnie wysoko - w finale kwalifikacji Amerykanka zmierzyła się z Lucią Bronzetti. "Dwójką" w tychże eliminacjach, ale to "jedynki" nie było. Miała nią być Anastazja Zacharowa, ale Rosjanka - już po wylosowaniu par - zajęła miejsce wycofanej z głównej części zmagań półfinalistki French Open Lois Boisson. A aby podkreślić różnicę, warto wspomnieć, że Stephens grała już z Bronzetti w maju 2023 roku w Rabacie. W półfinale turnieju WTA 250 na mączce, gdy Amerykanka zajmowała 35. miejsce na świecie, a Włoszka - 102. I to Bronzetti łatwo triumfowała 6:1, 6:1.

Teraz doszło do zupełnie innej historii. Tenisistka z Europy już w poprzedniej rundzie miała problemy, ale ostatecznie uporała się z Amerykanką Mary Stoainą. Teraz Sloane pierwszą partię gładko wygrała 6:1, w drugiej prowadziła już 5:2, gdy Bronzetti zaczęła podejmować maksymalne ryzyko. Włoszka wyrównała na 5:5, ale dwa ostatnie gemy padły łupem 32-latki. I znów, jak za dawnych lat, dobrze funkcjonował bekhend Stephens.

W porannym losowaniu Sloane trafiła na... Karolinę Pliskovą, byłą liderkę rankingu WTA. Mającą wielkie problemy z powrotem do tenisa po operacjach, ale wciąż próbującą tego dokonać. Gdy wtedy w Rabacie Amerykanka przegrała z Bronzetti, to jej kolejnym turniejem był Roland Garros. I tam pokonała w pierwszej rundzie właśnie Pliskovą, rozstawioną z "16" - 6:0, 6:4.

A gdyby Pliskova się jednak wycofała, to w jej miejsce wskoczyć może któraś z najwyżej notowanych "lucky losers" z eliminacji. I to może być... Bronzetti.

Co nie zmienia faktu, że Leylah i tak trafiła lepiej niż rok temu - wtedy na starcie Australian Open zmierzyła się z Aryną Sabalenką. I po 71 minutach żegnała się z imprezą.

Sloane Stephens DAVID GRAY / AFP AFP

Lucia Bronzetti FLAVIU BUBOI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

