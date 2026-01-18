Wielki niepokój już na starcie AO. Mecz przerwany, natychmiastowa interwencja

Ruszyła główna drabinka Australian Open. Zgodnie z nią w pierwszej rundzie rozstawiona z numerem 11 Jekatierina Aleksandrowa mierzy się z Zeynep Sonmez, która udział w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w sezonie uzyskała w kwalifikacjach.

I od razu zaskoczyła, ponieważ na start urwała seta Rosjance, wygrywając 7:5. Przy wyniku 5:5 Turczynka zanotowała kluczowe przełamanie. Chwilę późnej zawodniczki przystąpiły do drugiej partii.

Dramatyczne sceny na Australian Open. Mecz musiał zostać przerwany

W niej rywalizacja była równie zacięta. Ale w pewnym momencie gra na korcie zeszła na dalszy plan. Przy stanie 5:3, 40:40 z perspektywy Aleksandrowej doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem chłopca do podawania piłek.

Ballboy zasłabł pod koniec drugiego seta. Wokół niego od razu pojawiła się grupka osób, chcących udzielić mu pomocy. Wśród nich znaleźli się m.in. sędzia spotkania oraz sama Zeynep Sonmez. 23-letnia zawodniczka od razu wzięła pod pachę słaniającego się na nogach chłopca, aby odprowadzić go na zacienione miejsce do siedzenia.

Jeszcze groźniej zrobiło się wtedy, kiedy ballboy stracił równowagę i niemal upadł na ziemię. Ostatecznie został zdjęty z kortu, później zajęli się nim lekarze. Gra została wznowiona po kilku minutach. Obecnie Jekatierina Aleksandorwa prowadzi w gemach. Relację można śledzić TUTAJ.

