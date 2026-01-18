Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki niepokój już na starcie AO. Mecz przerwany, natychmiastowa interwencja

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Około godz. 5:30 polskiego czasu, w niedzielny poranek, Jekatierina Aleksandrowa rozpoczęła mecz pierwszej rundy Australian Open. Jej rywalką jest Zeynep Sonmez. Pod koniec drugiego seta pojedynek nagle został przerwany. Wszystko przez problemy zdrowotne jednego z chłopców do podawania piłek. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że interweniować musiała sama Turczynka.

Tenisistka na korcie, ubrana w sportowy strój i opaskę na głowie, trzyma rakietę tenisową w jednej ręce i wykonuje gest zwycięstwa. W rogu znajduje się wstawka z powiększonym ujęciem tej samej zawodniczki podczas rozmowy ze sztabem.
Zeynep SonmezDAVID GRAY / AFP / zrzut ekranuAFP

Ruszyła główna drabinka Australian Open. Zgodnie z nią w pierwszej rundzie rozstawiona z numerem 11 Jekatierina Aleksandrowa mierzy się z Zeynep Sonmez, która udział w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w sezonie uzyskała w kwalifikacjach.

I od razu zaskoczyła, ponieważ na start urwała seta Rosjance, wygrywając 7:5. Przy wyniku 5:5 Turczynka zanotowała kluczowe przełamanie. Chwilę późnej zawodniczki przystąpiły do drugiej partii.

Dramatyczne sceny na Australian Open. Mecz musiał zostać przerwany

W niej rywalizacja była równie zacięta. Ale w pewnym momencie gra na korcie zeszła na dalszy plan. Przy stanie 5:3, 40:40 z perspektywy Aleksandrowej doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem chłopca do podawania piłek.

Ballboy zasłabł pod koniec drugiego seta. Wokół niego od razu pojawiła się grupka osób, chcących udzielić mu pomocy. Wśród nich znaleźli się m.in. sędzia spotkania oraz sama Zeynep Sonmez. 23-letnia zawodniczka od razu wzięła pod pachę słaniającego się na nogach chłopca, aby odprowadzić go na zacienione miejsce do siedzenia.

Jeszcze groźniej zrobiło się wtedy, kiedy ballboy stracił równowagę i niemal upadł na ziemię. Ostatecznie został zdjęty z kortu, później zajęli się nim lekarze. Gra została wznowiona po kilku minutach. Obecnie Jekatierina Aleksandorwa prowadzi w gemach. Relację można śledzić TUTAJ.

Tenisistka w białym stroju sportowym i daszku zasłania twarz dłonią, wyrażając emocje. Czarne tło skupia uwagę na sylwetce i geście zawodniczki.
Jekaterina AleksandrowaARTUR WIDAK / NURPHOTOAFP
Kobieta w białym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową na tle fioletowego kortu, wyrażając emocje mimiką twarzy i gestami rąk.
Jekaterina AleksandrowaKARIM JAAFAR AFP

