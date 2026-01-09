Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki bój z Sabalenką, a teraz oficjalny komunikat. Skandalista przemówił. Tego należało się spodziewać

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Kilka dni temu odbył się tenisowy pojedynek, o którym mówił cały świat. W tzw. "bitwie płci" zmierzyli się ze sobą Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios. Górą był skandalista z Australii. 30-latek w nocy z czwartku na piątek zamieścił komunikat ws. występu w Australian Open.

Dwoje zawodników na korcie tenisowym wyraża radość z zakończonego meczu, zbliżając się do siebie w geście przyjacielskiego uścisku, w tle widoczni są sędziowie i kibice.
Nick Kyrgios wycofał się z Australian Open 2026Christopher PikeAFP

Pod koniec grudnia w Dubaju odbył się pojedynek, który budził wiele kontrowersji wśród kibiców. W tzw. bitwie płci udział wzięli liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka oraz finalista Wimbledonu 2022 - Nick Kyrgios. Mecz rozegrano według specjalnych zasad, które miały wyrównać szanse uczestników pojedynku, a lepszy okazał się 30-latek, który triumfował 6:3, 6:3.

Sabalenka następnie udała się do Brisbane, gdzie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W nocy z czwartku na piątek pokonała w dwóch setach Madison Keys (6:3, 6:3) i już może szykować się do półfinału turnieju rangi WTA 500, w którym jej rywalką będzie Karolina Muchova.

Z kolei Kyrgios wrócił do zawodowych rozgrywek po blisko rocznej przerwie spowodowanej kolejnymi urazami. Australijczyk wystąpił w turnieju ATP 250 w Brisbane, ale już w pierwszej rundzie uległ Aleksanderowi Kovacevicowi 3:6, 4:6.

Kyrgios podjął decyzję ws. występu w Australian Open

Występ w Brisbane miał być przetarciem dla Kyrgiosa przed grą w Australian Open. 30-latek jest dopiero na 670. miejscu w rankingu ATP, ale mógł liczyć na dziką kartę od organizatorów. W nocy z czwartku na piątek przekazał jednak ważny komunikat.

Po kilku dobrych rozmowach z Tennis Australia, podjąłem decyzję, że skupię się na deblu podczas tegorocznego Australian Open. Jestem zdrowy i wróciłem na kort, ale granie meczów do trzech wygranych setów to zupełnie inna bajka i nie jestem jeszcze gotowy na granie na tak długim dystansie 
napisał w swoich mediach społecznościowych.

30-latek dodał, że woli oddać miejsce komuś, kto jest gotowy i zapowiedział, że wróci w przyszłym roku, aby rywalizować w singlu z najlepszymi.

Australian Open 2026 startuje 18 stycznia.

