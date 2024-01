Wielka sensacja, a teraz nagła zmiana? Legenda wprost o Idze Świątek

I dodała: - Na pewno byłam bardziej zestresowana niż w innych turniejach, zwłaszcza w pierwszych dwóch rundach. Myślę, że pewne rzeczy nie działały tak jak wcześniej, mimo że nadal trenuję w ten sam sposób. Czuję, że zrobiłam wszystko , co mogłam w okresie przedsezonowym, aby poprawić elementy, które chciałam. Nagle przyjechałam tutaj i nie grałam już tak płynnie , wolniej dobiegałem do piłek, miałem znacznie wolniejszą reakcję. Skupiałam się na poprawieniu tego, ale nie przychodziło mi to tak naturalnie jak zwykle.

Australian Open. Iga Świątek przegrała z Lindą Noskovą. Mats Wilander wprost o grze Polki

Linda Noskova uderza piłeczkę naprawdę mocno. A to stało się wiedzą powszechną, że właśnie tak trzeba grać z Igą Świątek na twardych kortach. Dużo uderzeń idzie na forhend Igi Świątek, a to rzekomo jeden z najlepszych forhendów w kobiecym tenisie. Iga Świątek jest wielką fanką Rafaela Nadala i ma ekstremalnie mocny chwyt przy forhendzie. Przez to zagrywać z większym topspinem niż inne zawodniczki. Może powinna iść bardziej w tym kierunku

- Wyglądało to tak, Iga Świątek jakby rozgrywała mecz w taki sposób jak - zgodnie ze swoim przeczuciem - powinna grać w starciach z Jeleną Rybakiną oraz Aryną Sabalenką, by pokonać te zawodniczki, które dysponują znakomitym uderzeniem. A może powinna wrócić do notesu i stwierdzić, że to za bardzo nie działa i dokonać pewnych korekt - zaznaczył przy tym.