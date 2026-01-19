Wielka rywalka Świątek znowu na korcie, Australian Open ogłosiło. Zostały dni

- Na pewno nie tęsknię za życiem na walizkach. Zawsze byłam domatorką i uwielbiam być w domu. Kocham spędzać czas z moimi dziećmi, siostrami, siostrzenicami i siostrzeńcem. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, wiodąc nudne, szczęśliwe życie. Moim priorytetem i celem na chwilę obecną jest to, aby móc cieszyć się moimi dziećmi i rodziną, obserwować ich rozwój i dorastanie. Kocham swoje życie - mówiła ostatnio Ashleigh Barty, była liderka rankingu WTA, która zszokowała tenisowy świat w marcu 2022 r. ogłaszając zakończenie kariery. Była wtedy o miesiąc przed 26. urodzinami.

Tęsknię za wieloma rzeczami związanymi z graniem, ale jest też wiele takich, których mi nie brakuje. Myślę, że jest tak tylko dlatego, że jestem niezwykle wdzięczna za to, że mogłam być w samym centrum wydarzeń, a teraz cieszę się nimi jako widz

Aktywności tenisowe Barty nie kończą się jednak na byciu telewidzką. Brała udział w meczu pokazowym na otwarcie tegorocznego Australian Open u boku Rogera Federera, Andrei Agassiego, Lleytona Hewitta i Patricka Raftera. Jak się okazuje, zaprezentuje się kibicom w Melbourne jeszcze w ostatnim dniu turnieju. Na 1 lutego zaplanowano "Night of Champions" [Noc Mistrzów], w którym zawodniczka urodzona w Ipswich zaprezentuje się z Dylanem Alcottem oraz Rafaelem Nadalem.

Wyjątkowy ostatni dzień Australian Open. Finał singla mężczyzn i legendy w pokazówce

Dla Hiszpana będzie to sentymentalny powrót do miejsca, w którym wygrał turniej w 2009 i 2022 roku. Zwłaszcza ten drugi triumf został zapamiętany przez kibiców. Z pewnością wielu wspomina do teraz heroiczny pięciosetowy bój przeciwko Daniiłowi Miedwiediewowi, trwający 5 godzin i 24 minuty.

Wydarzenie z udziałem Australijki i legendarnego Hiszpana zaplanowano jednak nie na Rod Laver Arenie, lecz 5-tysięcznej Kii Arena, bo ta marka jest sponsorem eventu. To część świętowania 25-letniej współpracy obu stron.

"W programie przewidziano interaktywne atrakcje dla kibiców, muzykę na żywo z DJ-em oraz możliwość wysłuchania wypowiedzi tych trzech gwiazd w Kia Arena. Kibice będą mogli wygrać nagrody takie jak bilety na finał turnieju mężczyzn i sesję zdjęciową z Nadalem" - czytamy w komunikacie.

