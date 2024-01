Wielka radość Magdaleny Fręch, ledwo mogła mówić. "Jeszcze to do mnie nie dociera"

Magdalena Fręch w środowy poranek postawiła się dużo wyżej notowanej Caroline Garcii i sprawiła gigantyczną niespodziankę. Polka wygrała z rozstawioną z numerem 16. tenisistką i po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy Australian Open. W rozmowie z "Eurosportem" 26-latka ledwo mogła powstrzymać emocje. - Jeszcze to do mnie nie dociera tak naprawdę - przyznała reprezentantka Polski.