Wiadomo, kiedy zagra Hurkacz w ćwierćfinale. Złe wieści dla polskich kibiców

Ćwierćfinał to najlepszy wynik w Australian Open wrocławianina . Z rok starszym Miedwiediewem, który tak jak Hurkacz urodził się 11 lutego, mierzył się do tej pory pięć razy i odniósł trzy zwycięstwa.

"To dla mnie na pewno ciężki przeciwnik, przegrałem z nim kilka ostatnich meczów. Dobrze serwuje, trudno jest odbierać jego serwisy, pod względem asów był jednym z najlepszych zawodników w zeszłym roku. To będzie klucz - muszę utrzymać swój dobry serwis, żeby nie dać mu przełamania, a samemu spróbować go przełamać. Jeśli to się nie uda, to spróbuję wygrać tie-breaka. Dzień przerwy wykorzystam na to, żeby dobrze przygotować się mentalnie" - powiedział Miedwiediew o spotkaniu z Polakiem.