Ważne zwycięstwo Polaka w Australian Open. Na trybunach było gorąco

W ubiegłym roku Zieliński z Nysem zagrali w finale Australian Open . Byli też w ćwierćfinale US Open, IV rundzie Wimbledonu i w drugiej Rolanda Garrosa. Potrafią grać na najwyższym poziomie.

Purcell i Thompson to byli rywale z górnej półki

Do turnieju w Melbourne przystępowali niepewni tego, w jakiej są formie. Poza Wielkimi Szlemami w poprzednim sezonie grali w kratkę, nie dostali się do Mastersa. Na początku tego roku mieli pechowy turniej w Adelajdzie, w którym byli co prawda w finale, ale grali tylko jeden mecz, bo wcześniejsze przechodzili dzięki walkowerom. Nie wiedzieli, w którym miejscu są, jaka jest ich forma.