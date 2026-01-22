Mało która tenisistka wzbudza w ostatnim czasie tyle kontrowersji, co Mirra Andriejewa. W parze z wielkim talentem idzie u niej prawdziwie ognisty temperament. Niestety 18-letnia zawodniczka często nie potrafi nad nim zapanować.

W mediach społecznościowych znaleźć można wiele nagrań, jak po nieudanych zagraniach tenisistka z Rosji wymierza sobie "kary" - bije się po udach, okłada rakietą. Dość często krzyczy w kierunku kibiców. A ci stają się do niej coraz mniej przychylnie nastawieni.

Andriejewa w centrum zamieszania. Rosjanka uderza w kibiców

Nie tak dawno, w trakcie turnieju w Adelajdzie Andriejewa żaliła się, że fani są przeciwko niej. Takie same zarzuty kierowała przeciwko publice, która zasiadła na trybunach w trakcie jej meczu z Marią Sakkari.

Spotkanie potrwało zaledwie 67 minut i zakończyło się imponujących rozmiarów triumfem 7. rakiety świata. W pierwszym secie rozbiła ona rywalkę 6:0, a w drugim triumfowała 6:4. Mimo to po meczu na konferencji prasowej poskarżyła się na postawę kibiców.

Ten mecz nie był najgorszym doświadczeniem z powodu hałaśliwych kibiców. Byli głośni i bardzo wspierali Sakkari. Kiedy Maria wygrała trzy gemy z rzędu, jej fani zaczęli mocno ją dopingować

- Pomyślałam sobie: To nic, że straciłam koncentrację, bo jestem tylko człowiekiem i popełniam drobne błędy. Potem ona też zaczęła grać lepiej, a ja naprawdę starałam się ignorować publiczność. Chciałam skupić się na powrocie do gry i nie pozwolić jej powiększyć przewagi w drugim secie. Nie mogłam myśleć o tym, jak głośno ją dopingowali. Potem zaczęłam zagłuszać myśli, jak źle mogłoby się to skończyć, gdybym straciła więcej punktów albo wygrała mniej gemów. Cieszę się więc, że skupiłam się na meczu, a nie na czynnikach zewnętrznych, i nie zatraciłam się w tym, co się działo - dodała Rosjanka.

Portal "championat.com" odnotował, że w mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty, jakoby Andriejewa miała zaatakować nieprzychylnych jej kibiców. Zdaniem wielu użytkowników, po meczu rzuciła ona w stronę trybun "Fu*ck you all", choć trudno jednoznacznie to ocenić, gdyż równie dobrze mogło to być "Thank you all". Nagranie zdobyło jednak sporą popularność. Bez względu na to, kolejny raz nie była ona zadowolona z postawy fanów, na co jasno wskazują słowa, jakie padły z jej ust na konferencji prasowej. W jej oczach granica na Australian Open została pod tym kątem przekroczona.

Kaja Ziomek-Nogal: Uczciwie powiem, że nie spodziewałam się aż tylu medali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W 3. rundzie Australian Open Andriejewą czeka rywalizacja z Eleną Gabrielą Ruse. Do tej pory jeszcze nigdy nie miały okazji się mierzyć.

Mirra Andriejewa David Gray AFP

Maria Sakkari AA/ABACA Newspix.pl

Mirra Andriejewa Sport Pz Newspix.pl