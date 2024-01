Ukrainka zagrała z Rosjanką. A później wypaliła prosto z mostu ws. wojny

Ukrainka nie owijała w bawełnę ws. wojny. Oto, co powiedziała po zwycięstwie

"Ludzie wciąż umierają każdego dnia. Nadal nie rozumiem, co ci wszyscy gracze tutaj robią. Czuję, że do tego dochodzi do wielu kwestii, o których ludzie zapominają, ponieważ ludzie się do tego przyzwyczaili. Tak, niestety to już nie są najświeższe wiadomości, więc nie mają już takiego zainteresowania" - dodała rozgoryczona.