Aryna Sabalenka to jedna z największych gwiazd współczesnego tenisa. Białorusinka od lat należy do ścisłej światowej czołówki, imponując potężnym serwisem, agresywną grą i odpornością psychiczną w najważniejszych momentach. Od ponad roku nieprzerwanie pozostaje liderką światowego rankingu WTA, a jej pozycja na tronie kobiecego tenisa wydaje się niezagrożona. Obecnie Sabalenka rywalizuje na kortach Australian Open, gdzie walczy o piąte w karierze trofeum wielkoszlemowe i trzeci triumf w Melbourne.

Oleksandra Olijnikowa wbiła szpilę Arynie Sabalence. Białorusinka odpowiada

Sportowa rywalizacja coraz częściej schodzi jednak na dalszy plan, ustępując miejsca napięciom politycznym. We wtorek głośno zrobiło się po wypowiedziach Oleksandry Olijnikowej, 25-letniej tenisistki z Ukrainy, której ojciec walczy na froncie. Po porażce z broniącą tytułu Madison Keys w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym Ukrainka skrytykowała obecność rosyjskich i białoruskich zawodniczek w czasie trwającej w jej ojczyźnie wojny.

Jej zdaniem start tenisistek z tych krajów, nawet pod neutralną białą flagą, jest "bardzo niewłaściwy". Olijnikowa podkreślała, że w innych dyscyplinach sportowych zawodniczki te zostały wykluczone, a tenis - jej zdaniem - stosuje podwójne standardy.

Na te zarzuty odpowiedziała Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa po awansie do trzeciej rundy Australian Open zapytana została o wojnę w Ukrainie. Nad odpowiedzią wcale nie zastanawiała się długo i powtórzyła swoje dotychczasowe stanowisko, podkreślając, że sport nie powinien być mieszany z polityką.

"Oczywiście, że już dużo o tym mówiłam (sytuacji politycznej w Ukrainie - przyp. red.). Pragnę pokoju i gdybym mogła coś zmienić, z pewnością bym to zrobiła. (...) Poza tym nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem tu dla tenisa. To turniej tenisowy. Powiedziałam już wystarczająco dużo i nie chcę rozmawiać o polityce. Dziękuję" - oznajmiła zawodniczka z Mińska, cytowana przez portal France24.

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Aryna Sabalenka AA/ABACA AFP

