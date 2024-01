Ukrainka przypomniała wszystkim o wojnie. Wymowny gest po zwycięskim meczu

Elina Switolina w nieco ponad godzinę poradziła sobie z reprezentującą Szwajcarię Viktoriję Golubic i awansowała do czwartej rundy Australian Open, gdzie zmierzy się z pogromczynią Igi Świątek Lindą Noskovą. Ukrainka nie ukrywała ogromnej radości po tym meczu, ale nie zapomniała też o tym, co dzieje się w jej ojczyźnie. Napis na kamerze nie pozostawiał złudzeń, co do jej stanowiska w sprawie wojny na Ukrainie.