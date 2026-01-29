Elina Switolina przez wszystkie poprzednie rundy Australian Open przeszła w imponującym stylu i bez straty seta. Tym rozpaliła wielkie nadzieje swoich rodaków na pierwszy wielkoszlemowy triumf.

W półfinale turnieju w Melbourne Ukrainka okazała się jednak słabsza od Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała 2:0, a ich pojedynkowi towarzyszyła raczej gęsta i nieprzyjemna atmosfera.

Obie zawodniczki nie podały sobie ręki. Po meczu Aryna Sabalenka skomentowała to następującymi słowami:

- Nie skupiam się na tym. Tak jest od dawna. To ich decyzja i ją szanuję. Mam okazję okazać szacunek w wywiadach i na korcie. Ona wie, że ją szanuję jako zawodniczkę, ja wiem, że ona szanuje mnie - to wszystko, co się liczy - mówiła Białorusinka na konferencji prasowej.

To jednak nie koniec. Po meczu ukraińskie media krytykowały Sabalenkę za jej zachowanie. Najpierw Białorusinka zostałą ukarana przez panią arbiter za to, że "posędziowała" i głośno skomentowała swoje nieczyste zagranie.

Sędzia przerwała akcję i przyznała punkt Switolinie. Sytuacja ta miała miejsce w czwartym gemie pierwszego seta.

Portal Obozrevatel.com ocenił, że "Sabalenka urządziła cyrk i została ukarana. Wyróżniła się wyzywającym zachowaniem. Pierwsza rakieta świata nieustannie krzyczała, uderzając w piłki, próbując wpłynąć psychologicznie na ukraińską tenisistkę".

Wszystko się nagrało. Ukraińskie media wściekłe na Arynę Sabalenkę

To jednak nadal nie wszystko. Ukraińskie media napisały bowiem jeszcze jeden artykuł o zachowaniu Sabalenki.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, że Sabalenka po ostatniej piłce powiedziałą sobie coś "pod nosem". Według Obozrevatel.com były to obraźliwe słowa "f*** you" skierowane do Eliny Switoliny.

- Sabalenka wyróżniła się skandalicznym zachowaniem na korcie po zwycięstwie nad Switoliną - brzmi tytuł artykułu.

- Pierwsza rakieta świata Aryna Sabalenka znalazła się w centrum skandalu po zwycięstwie nad najlepszą tenisistką Ukrainy Eliną Svitoliną w półfinale Australian Open. Kamery uchwyciły moment, w którym tuż po ostatnim rozgrywce białoruska tenisistka wypowiedziała przekleństwo - opisują ukraińśkie media.

Chcąc rozszyfrować to, co rzeczywiście wypowiedziała Aryna Sabalenka, posługujemy się tylko obrazem. Trudno więc jednoznacznie przesądzić, czy Białorusinka rzeczywiście obraziła Elinę Switolinę. A może jej słowa były skierowane w kierunku sędzi, która wcześniej podjęła niekorzystną dla niej decyzję.

Trudno stwierdzić jednoznacznie. Pewne jest natomiast jedno. W wielkim finale Australian Open Aryna Sabalenka zagra z Jeleną Rybakiną i powalczy o swój piąty w karierze tytuł wielkoszlemowy, a trzeci w Melbourne.

